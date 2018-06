Mark Stam a învățat singur să cânte cu vocea și la două instrumente

Pe Mark l-am întâlnit la repetițiile înainte de recitalul pentru Elle New Media Awards 2018. S-a prezentat Marius, așa cum este trecut în buletin și cum îl strigă apropiații, și, extrem de modest, ne-a povestit cum și-a petrecut toată copilăria studiind tutoriale de pe YouTube și învățând intens pentru cariera lui.

„Cinstit să fiu, toți avem nevoie de canto, cât de bine am cânta. Acum simt nevoia, necesitatea, să iau cursuri și asta o să fac, dar am fost autodidact din cauza unor circumstanțe. Practic YouTube-ul mi-a fost învățătorul de canto, de chitară, de producție. Practic de acolo am învățat totul”, ne-a povestit Mark, completând că nu a fost un copil diferit față de ceilalți, doar că a simțit că muzica îl completează.

„Aceeași întrebare mi-am pus-o și eu la vârsta de 16 ani. Voiam să mă joc pe calculator, dar în același timp foarte tare mă atrăgea să învăț o piesă nouă, poate un alt stil și să ies afară în fața prietenilor să le cânt. Ei au fost primii fani ai mei”.

Tânărul basarabean a avut susținerea părinților până la un anumit punct. Aceștia îi încurajau pasiunea, însă doar pe perioada adolescenței. În momentul în care Stam i-a anunțat că vrea să facă o carieră în muzică, aceștia au avut îndoieli, îndoieli care au început să se mai rărească din momentul în care a început colaborarea cu Alina Eremia.

„Părinții m-au susținut foarte mult atât timp cât muzica pentru mine era un hobby, nimic serios. Când le-am spus că este ceea ce vreau să urmez și asta o să fac nu prea agreau ideea. Chiar atunci când am lansat prima piesă, până să lansăm „Doar noi” și apară primul succes și primele roade, ei nu prea înțelegeau și nu prea erau de acord că spuneau că nu o să pot supraviețui din muzică, că o să cânt 2 ani și după ce fac. Eu vreau să le demonstrez contrariul, vreau să le arăt că e posibil ca toată viața să trăiești din muzică și să trăiești foarte bine din asta, ca o sursă de venit”, ne-a mai spus artistul.

Mark Stam a învățat singur să cânte cu vocea și la două instrumente

Nu doar tehnici vocale a deprins Mark din tutoriale, ci și cum să cânte la instrumente. În timp ce alte persoane iau cursuri de pian sau de chitară de vârste extrem de fragede, Stam a învățat doar în câțiva ani, fără profesor, cum să le folosească. „Cânt, așa mai bine, la chitară și pian. Am vrut să învăț și vioara, însă am înțeles că nu este un intrument pe care poți să-l înveți în câteva săptămâni, ci trebuie timp. Cred, deci, că este mai bine să mă concentrez pe cele două instrumente pe care le știu deja. În fiecare săptămână, lună, concert care trece, tot înțeleg că instrumentul este cu mult mai complex și mai complicat decât el pare, de aia trebuie mereu să progresăm. Învăț singur, iar acum, de când am trupă, mă mai ajută și băieții că ei au destul de multă experiență”, a mai povestit Marius Stamatin, mărturisindu-ne că în momentul de față nu se vede urmând cursurile de la Conservator, asta nu pentru că n-ar avea nevoie, ci pentru că simte că ar fi cam târziu.

„Școală cred că or să-mi fie timpul și experiența, sfaturile oamenilor care au studiat asta în fiecare zi. Cred acum că nu mai pot pierde timpul cu mersul la cursuri, acum sunt la un alt nivel. N-aș vrea să par lăudăros sau să înțeleagă altceva. Aș fi vrut să fac Conservator, dar să mă fi întors înapoi cu 5 ani. Atunci chiar aș fi insistat să fac solfegiu și cursuri din astea mai aprofundate”.

VIDEO: George Capoianu

FOTO: Dragoș Cojocaru

CITEȘTE ȘI: