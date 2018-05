Viața tihnită din ultimii 10 ani a lui Cornel Tăbăcaru, în țara considerată ani la rând casa unora dintre cei mai fericiți oameni din lume, s-a transformat brusc, spre disperarea afaceristului, după ce Costa Rica a devenit atractivă pentru românii care fug de rigorile legii – fosta șefă a DIICOT Alina Bica și Elena Udrea.

“Până acum, cunoștințele mele erau interesate doar de clima din Costa Rica, de prețuri și servicii. Acum, mai toți mă întreabă dacă am dat nas în nas cu Elena Udrea pe vreo stradă. Ce aș face dacă chiar se va întâmpla? Ce m-au învățat părinții: aș saluta-o. Nu am cunoscut-o în țară, așa că nu m-aș întinde la vorbă. Dacă privim partea plină a paharului, e bine că a venit, că poate are vreun plan de susținere a industriei turistice din Costa Rica”, se amuză bussinesman-ul pe seama fostei funcții a Elenei Udrea, aceea de ministru al Turismului, funcție care i-a adus destul de multe belele.

Cornel Tăbăcaru, rezident în Costa Rica, despre Elena Udrea: “Nu știu ce formă de rezidență are, dar nu se primește ușor”

“Nu știu să vă zic ce formă de rezidență are și cum a obținut-o, cert e că, din capul locului, nu se primește ușor. Eu am avut calitatea de investitor aici, a fost relativ ușor să obțin statutul de rezident. Personal, am deja două cetățenii, canadiană și cea română”, ne spune cel ne-a ne-a ostoit setea cu celebrele dozatoare TEC după ʼ89 și care azi duce o viață împărțită în orașe de pe trei continente – Toronto, Miami, Costa Rica și București.

“Este chiar un fleac să-mi împart viața între trei continente, mai ales că mai toată viața am hoinărit prin lume. Și când locuiam în România, am lucrat în zona turismului, așa că și atunci călătoream mult. Îmi rămâneau concediile legale… neefectuate. Îmi place vara și fug dintr-un colț în altul al pământului, aș vrea să fie vară mereu, tot anul de se poate. Apoi, îmi organizez bine munca, să pot fi mereu în bussines & pleasure”, ne face invidioși pe viața sa Cornel Tăbăcaru. “Nu duc o viață excentrică, am trait și trăiesc normal, bineînțeles, păstrând un nivel al decenței, desigur”, a completat milionarul care a refăcut traseul Titanicului.

