Cum arată Andreea Bălan însărcinată în 32 de săptămâni. Și-a etalat burtica de gravidă

Cântăreața Andreea Bălan urmează să devină mămică pentru a doua oară peste doar câteva luni. Vedeta se află în cea de-a 32-a săptămână de sarcină. Pe contul ei de Instagram, vedeta a postat o fotografie în care își arată burtica de gravidă.

„32 de săptămâni și mă simt minunat, iar brăduțul tot nu îl desfac ?”, a scris artista în mediul online.

„Cât de frumoasa ești și cât de bine arați, parca zici că nici nu ai bebe în burtică, așa burtica mică ai. Sarcină ușoară și bebica sa vina pe lume sănătoasă”, „Când spui Andreea Bălan, imediat îți vine în cap ANDRE, am crescut odată cu voi, odată cu tine și chiar am venit de câteva ori să te văd și chiar am și vorbit. Și o coincidență, amândouă am rămas însărcinate aproape în același timp (la primul bebe). Sarcina ușoară, ești superbă și să îți trăiască bebelinele, să crească mari și sănătoase”, „Ce poate să își dorească o femeie??? Decât să mănânce bine, să nu se îngrașe și să arate bine după 2 sarcini! Ești o norocoasă superbă, Andreea!”, i-au transmis prietenii virtuali.

Andreea Bălan este prezentă pe scena muzicală din România încă de pe vremea când era doar o copilă și cânta în trupa Andre, alături de Andreea Antonescu. După destrămarea trupei, artista a început cariera solo, bucurându-se de mare succes. Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea din luna martie a anului 2017. Cei doi au împreună o fetiță, Ella. Andreea Bălan este însărcinată cu cel de-al doilea copil, urmând să nască în luna martie a acestui an.

