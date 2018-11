Gabriela Cristea a cheltuit 30.000 de euro ca să rămână însărcinată! „Mi se pare urât din punct de vedere financiar”

Acum este însărcinată cu cel de-al doilea copil, dar atunci când și-a dorit să devină pentru prima oară mămică a trecut prin chinuri groaznice și a cheltuit sume fabuloase de bani pentru teste și fertilzări in vitro. Într-un final, prezentatoarea de televiziune Gabriela cristea a rămas însărcinată cu Victoria, fetița ei, pe cale naturală.

Într-un interviu pentru revista Viva, vedeta a povestit prin ce chinuri a trecut, dar a și dezvăluit că a cheltuit 30.000 de euro pe tratatemente.

„Nu au reușit pe toate pe care le-am făcut. Am făcut șase de-a lungul timpului. Înainte să rămân însărcinată cu Victoria am făcut într-un singur an, înainte cu trei-patru luni de rămâne însărcinată, am făcut patru FIV-uri și încă un tratament, practic cinci tratamente într-un an. Fizic nu ai cum să faci mai multe. E foarte greu. Nu tratamentul este greu, ci partea psihologică. Din păcate, în România nu există asistența asta psihologică. Multe femei nu cred că am rămas însărcinată pe cale naturală. Eu mi-am plătit toate FIV-urile. Mi se pare urât din punct de vedere financiar. Costă minimum 5.000 euro una. Sunt multe analize de făcut. Intervine tratamentul care depindă de procedură. Este între 3.000 de ron și 8.000 de ron. Implantarea ovulelor costă până în 10.000 de ron”, a explicat Gabriela Cristea.

„A fost cea mai grea perioadă din viața mea. Am stat în pat 10 zile. Tavi îmi aducea de mâncare. Mă ridicam și mă duceam doar până la toaletă. Ceea ce este o prostie, dacă prinde… prinde oricum. Factorul psihologic este cel mai important. Nu am fost constant la psiholog”, a mai spus ea.

Gabriela Cristea este o cunoscută prezentatoare de televiziune. De-a lungul timpului, vedeta a moderat numeroase emisiuni care au avut priză la publicul telespectator. În prezent, Gabriela Cristea moderează show-ul matrimonial „Te iubesc de nu te vezi”, de la Antena Stars. În plan personal, Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care are o fetiță, Victoria. Vedeta și partenerul ei de viață urmează să devină din nou părinți de fetiță în primăvara anului viitor. Gabriela Cristea a mai fost măritată cu omul de afaceri Marcel Toader.

