Irina Rimes s-a căsătorit la 22 de ani și a ajuns la divorț. „Trebuia să-l trag mereu din urmă”

Irina Rimes are 26 de ani și este una dintre cântărețele din Republica Moldova care au reușit să își facă o carieră în România.

Irina Rimes, noul antrenor de la emisiunea Vocea României, și-a deschis sufletul într-un interviu pentru adevarul.ro, în care a făcut dezvăluiri despre mariajul pe care l-a avut cu Andi Bănică. Artista avea doar 22 de ani când s-a măritat cu acesta.

„A fost o dragoste frumoasă. Un om de la care am învăţat foarte multe lucruri. Cred că ceea ce sunt acum am învăţat de la el. El este foarte deschis, iubeşte oamenii. Are nişte calităţi extraordinare pe care le-am deprins şi eu: cum să scriu, cum să socializez, să înţeleg umorul românesc. Este şi un leneş foarte mare, trebuia să-l trag mereu din urmă. Era ca un copil pe care trebuia mereu să-l cert”, a declarat Irina Rimes.

„Suntem doi oameni frumoşi, nu am avea altfel cum. Aşa s-a întâmplat, am devenit doar doi prieteni foarte buni. Chiar dacă este un divorţ la mijoc, e un lucru frumos când doi parteneri rămân prieteni…

Îmi adaugă nişte steluţe pe epoleţi. Dar nu cred că m-a făcut mai înţeleaptă. Desigur, acum mă gândesc de două ori înainte să fac un pas, dar nu este ceva de care să-mi pară rău. Şi sunt sigură că nici el nu regretă acest lucru”, a mai spus artista.

Citește și: Libertatea, o copertă de colecție: lista celor mai puternici dușmani ai Laurei Kovesi!