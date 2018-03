Israela Vodovz a murit. Israela a avut o copilărie foarte şi a rememorat cea mai dureroas perioadă din viaţa ei, în faţa camerelor de filmat.

Israela a povestit cum ea şi sora ei au fost agresate de mama lor în copilărie. Israela a dezvăluit că nu a fost un copil dorit şi că cea care i-a dat viaţă şi-a descărcat toate frustrările pe ea şi sora ei.

“Eu am fost un copil nedorit, născut după al doilea RM, mai mică decât sora mea cu 15 ani…Mama mea, o femeie frustrată, nervoasă, violentă, și-a descărcat violența peste noi, mai ales peste sora mea. Mama a bătut-o crunt pe sora mea ca să nu mai plângă și să nu se mai scarpine în cap, din cauză că a luat la vârsta de 5 ani păduchi. La 14 ani, mama, după ce a jignit-o făcând-o prostituată, a dus-o la ginecolog să vadă dacă e virgină. Era, dar abuzurile au continuat. Sora mea a fugit de acasă. La vârsta de trei ani m-a scos din ghearele mamei mele. La vârsta de 14 ani am ajuns să realizez că mama ar trebui să fie blândă”, a declarat Israela, cu sinceritate.

Nici la vârsta maturităţii, Israela nu a avut o viaţă uşoară. S-a căsătorit în anul 2008 cu Liviu Arteni, un bărbat cu 30 de ani mai tânăr, însă povestea lor de dragoste nu a durat decât câţiva ani. Israela a mărturisit, la câţiva ani de la căsătorie, cum a fost agresată fizic de soţul ei mai tânăr.

„M-a ameninţat cu moartea şi am simţit că îngheţ. Violenţele fizice au apărut acum 4-5 ani, dar s-au acutizat în ultimele săptămâni. De multe ori a ridicat pumnul şi a nimenit în mine. Mă lovea de multe ori în mâini, ştiind că am osteoporoză şi o dată m-a atins în cap. A ameninţat că taie beregăţile la toţi. O dată m-a ţinut două ore pe scaun, nu aveam voie să merg la toaletă, trebuia să mă uit la el şi apoi mi-a pus mâna în gât, m-a aruncat cu scaunul şi am căzut cu faţa în jos. Dantura s-a spart. Aşa am ajuns şi cu coaste rupte”, spunea Israela, în 2016.

Israela Vodovoz a murit. Israela a fost găsită moartă, în locuinţa ei, după ce timp de câteva zile, nimeni nu mai ştia nimic de ea. Se pare că de Israela nu mai dăduse nimeni de ea timp de 5 zile, după care avocata a chemat autoritățile pentru a intra în casa ei, forțând ușa. A fost găsită în baie, dezbrăcată. Israela Vodovoz a murit la vârsta de 67 de ani.

Israela a fost găsită moartă în baia locuinţei sale din Bucureşti. Uşa apartamentului a fost spartă de lucrători de la ISU. La faţa locului se află o echipă de la Serviciul Omoruri. În acest moment, se iau în calcul toate ipotezele: omor, sinucidere sau accident.