Israela Vodovoz a murit. A fost găsită moartă, în locuinţa ei

Israela Vodovoz a murit. Israela a fost găsită moartă, în locuinţa ei, după ce timp de câteva zile, nimeni nu mai ştia nimic de ea.



UPDATE ora 00:05. Israela a fost găsită moartă în baia locuinţei sale din Bucureşti. Uşa apartamentului a fost spartă de lucrători de la ISU. La faţa locului se află o echipă de la Serviciul Omoruri. În acest moment, se iau în calcul toate ipotezele: omor, sinucidere sau accident.

Se pare că de Israela nu mai dăduse nimeni de ea timp de 5 zile, după care avocata a chemat autoritățile pentru a intra în casa ei, forțând ușa. A fost găsită în baie, dezbrăcată. Israela Vodovoz a murit la vârsta de 70 de ani.

Israela declara, într-un interviu recent, că are o boală cronică şi că, din această cauză, nu primeşte pe nimeni în casă.

“Simțeam ca ma afectau energiile din jurul meu şi am renunţat să mai apar la televizor de aceea. Am o boală grea, astm şi trebuie să o ţin sub control. Nu pot să ies, aerul poluat din Bucureşti… eu în altă parte, din unele motive nu pot să locuiesc, schimbările de temperatură pentru mine… sunt otravă. Am o boală cronică, nu primesc pe nimeni la mine.Eu fac 20 de paşi, la 50 de paşi devine greu. Eu îmi asum această izolare, nici copiii, nici nepoatele nu le primesc la mine. Dacă vorbesc acum aşa, fără să îmi trag sufletul, încă e bine. Am reţinut apă. Creierul e ok”, a declarat Israela Vodovoz.

Israela a fost căsătorită cu Liviu Arteni şi împreună formau unul din cele mai noncoformiste cupluri, din cauza diferenţei de vârsta. Povestea de dragoste dintre cei doi a durat numai câţiva ani. Cei doi au divorţat în anul 2016, cu scandal.