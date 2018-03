Liviu Vârciu face dezvăluiri despre petrecerile-monstru de ziua lui. Vedeta de la Antena 1 ne-a povestit despre sumele cheltuite, despre numărul-record de invitați și despre cele mai trăsnite cadouri primite. Concurentul de la “Asia Express” împlinește 37 de ani peste câteva zile și e pe cale să-și dezamăgească prietenii obișnuiți cu chefuri de pomină: de data aceasta, merge pe buget redus și cerc restrâns. Are un motiv serios: se păstrează pentru o altă petrecere, pe care o vrea mare și cu tam-tam: botezul fiicei sale.



Libertatea: Se apropie ziua ta… Cum ai de gând să petreci pe 17 martie?

Liviu Vârciu: Anul acesta o să fac o petrecere în cerc restrâns, pentru că am și botezul și aș vrea ca atunci să fac o petrecere mare pentru fetiță, nu pentru mine.

Descrie-ne un chef de ziua ta sau din gașca ta… Cum este o astfel de petrecere?

Groaznică! Petrecerea organizata de prieteni pentru mine este groaznică și la fel și cele pe care le organizez eu. Pentru că de fiecare dată știi când încep, dar nu știe nimeni când se termină. Speriem vecinii, de obicei, tocmai de aceea mă bucur că m-am mutat la casă.

Care au fost cele mai tari farse sau surprize pe care ți le-au făcut prietenii de ziua ta?

Cel mai tare a fost când i-am găsit acasă pe toți, atunci a fost o surpriză, nu am știut că va fi o petrecere. M-am bucurat, pentru că mi-am dat seama că cineva se gândește la mine, înseamnă că nu sunt așa răutăcios.

Liviu Vârciu face dezvăluiri despre petrecerile-monstru de ziua lui: a primit vibratoare și chiloți cu ață

Care au fost cele mai trăsnite cadouri pe care le-ai primit? Dar cele mai trăsnite pe care le-ai făcut?

Am primit multe… de la vibratoare până la dantele și chiloți cu ață! Eu am dus un bibelou și o carte, la un moment dat. Când eram mai mic și era o ziua cuiva de pe scară, furam de la mama din bibliotecă un bibelou sau o carte și mergeam, iar acum doi ani am făcut asta la ziua cuiva. Însă, în general, mă pot invita oamenii la ziua lor, fac cadouri frumoase!

Care au fost cele mai reușite chefuri ale prietenilor tăi?

Cred că ale mele au fost cele mai tari, dar și la Pepe, de obicei, ies scântei când se strânge gașca noastră. Sincer, de un an și jumătate nu am mai ieșit din casă și mi s-a șters memoria petrecerilor, abia aștept să încep să merg din nou când mai crește copilul. Dar din câte îmi amintesc m-am distrat bine peste tot, și la nunta lui What’s Up, și la Pepe.

Ce ingrediente crezi că nu trebuie să lipsească de la nici o petrecere?

Băutura și muzica bună!

La 32 de ani a petrecut ca la nuntă, cu sute de invitați!

Care a fost cea mai mare sumă pe care ai cheltuit-o pentru o petrecere și când s-a întâmplat?

Au fost unele de peste 10.000 de euro, de exemplu când am făcut 32 de ani. Au fost vreo 250-300 de oameni, cam toate vedetele au fost, la un ballroom. Din punctul meu de vedere, a fost cea mai reușită zi de naștere pe care am avut-o.

Cânți la propriile petreceri? Că doar ai fost cântăreț…

Da, cam la toate petrecerile cânt, orice fel de muzică!

Andrei, colegul tău în aventura din “Asia Express”, va fi și el invitat?

Sigur că va fi, nu se poate fără el! Plus că el nu bea și știe exact ce se întâmplă la petrecere, așa că trebuie să fie și el acolo!

Vrea să facă un film în următorii trei ani. E cea mai mare dorință a lui

Toată lumea își face liste de lucruri, de dorințe pe care le vor împlinite până la 30, 40, 50 de ani… Tu te apropii de 40. Ce vrei neapărat să faci până atunci?

Sincer am cam bifat tot ce mi-am dorit. Mai vreau să fac un film, să produc și să joc, să stau la mall în sală și să mă uit la el alături de prietenii mei. Am bifat copil, familie, doar asta îmi mai doresc. Am deja un scenariu gândit de mine, am și început să scriu la el, sper ca anul acesta să mă apuc de film și anul viitor să îl putem vedea pe TV.

