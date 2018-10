Pensie de nimic pentru actorul Jean Paler. „840 de lei. Ce poți face cu acești bani?”

Ce intervenții estetice are Loredana Chivu. Le-a enumerat pe toate

Jean Paler este unul dintre cei mai cunoscuți și mai îndrăgiți actori de comedie din țara noastră. În ciuda carierei sale de mare succes, jean paler are o pensie de nimic. Acesta încasează 840 de lei pe lună, după cum a explicat pentru click.ro.

Cu facturi de achitat și medicamente de cumpărat, pensia lui Jean Paler este una infimă.

"Iau 840 de lei. Ce poți face cu acești bani, când ai de plătit lumina și întreținerea, un pumn de medicamente, dar și mâncarea? Am auzit că va mai crește, va ajunge cam pe la 920 de lei, dar ce să mai cumpăr de diferență? Zilnic, încă un pic de parizer", a mărturisit Jean Paler pentru sursa mai sus-menționată.

Pentru a face față cheltuielilor, jean paler își continuă activitatea participând la tot felul de evenimente artistice.

"Merg oriunde sunt chemat, ca să pot trăi decent", a afirmat el.