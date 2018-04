Raluca Zenga, soția antrenorului Walter Zenga, se pregătește intens de petrecerea de Paște, chiar dacă se află departe de meleagurile natale.

Raluca Zenga o ține dintr-o petrecere în altă în Dubai, acolo unde locuiește. Azi îl sărbătorește pe juniorul Walter care împlinește 6 ani, iar duminică petrece Paștele ortodox. Pregătirile sunt în toi, iar blonda se întrece pe ea însăși. Iată ce mâncare tradițională pregătește de Paște, alături de cei doi copii ai săi.

“Vă urăm și noi din Dubai “Paște fericit!”. Anul acesta Paștele vine chiar la două zile după ce băiețelul nostru, Walter Junior, împlinește 6 anișori. Suntem în pregătiri duble, cu petrecerea lui, tort… si pregătirile de Paște. O să înroșim ouă, o să facem cozonac și drob. Cam acestea sunt plăcerile noastre cu savoare românească aici, în Dubai.

Copiii așteaptă iepurașul de Paște, cu coșulețul cu ouă de cicolată, au început să înțeleagă din ce în ce mai bine și adevărata însemnătate a sărbătorii. Tăticul Walter este în Italia pentru că are de pregătit meciul, însă am sărbătorit duminica trecută și Paștele catolic. Va îmbrățișăm de aici din Dubai, cu mult soare, și încă o dată: “PaȘte fericit!”, a transmis Raluca Zenga, care are un mariaj foarte solid cu antrenorul de fotbal Walter Zenga.