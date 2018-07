Anii au trecut, ca și perioada frumoasă din adolescența celor trei – Oana Vincu, Cezar și Ovidiu Hălmăgean. Astăzi fiecare are drumul său profesional, singura ce a rămas legată de muzică fiind Oana, solistă a trupei Alpha Team, unul din grupurile de coveruri foarte solicitat în zona vestică a țării.

Cezar, Ovidiu și Oana sunt acum persoane mature, total schimbate din punct de vedere al fizionomiei. După ce Genius s-a dizolvat, la începutul anilor 2000, Cezar și Oana, care de pe atunci formau un cuplu, au avut mai multe încercări muzicale eșuate, după care au emigrat în Texas, Statele Unite ale Americii. Amândoi s-au reîntors în țară, dar viețile lor au luat drumuri diferite.

Oana și-a reluat studiile și a absolvit recent Facultatea de Muzică și Teatru la Universitatea de Vest din Timișoara iar Cezar are propria firmă de IT, activitate în care a lucrat și în America. Fratele său, Ovidiu Hălmăgean are, de asemenea, propriul studio și firmă de video producție, sub care a produs multe spoturi publicitate și videoclipuri. Toți trei au rămas în Timișoara, orașul de unde a plecat povestea Genius

