Aspirina face o radiografie dură a societății actuale. În episodul de joi seara, Aspirina a fost constrânsă de Vasile să-și vândă terenurile pe care un om politic urmează să construiască o fabrică de cauciucuri.

Neînduplecată de oferta acestuia și conștientă că o astfel de tranzacție ar putea aduce o catastrofă în localitate, Aspirina a reacționat și l-a pus pe primar la zid, făcând o radiografie dură a societații actuale.

”Ăsta e secolul nesimțirii, nu al vitezei! Mă, vouă nu vă e rușine? Cât o mai țineți așa? Noi am fost generația de sacrificiu, am copilărit fără jucării și fără lumină, ca liliecii, și am mâncat parizer doar duminica pentru a plăti datoria externă a țării. Cu copilăria noastră s-a plătit datoria externă a țării, să fie clar! Poate pe tine te-a crescut maică-ta cu pandișpan, dar pe mine nu. Și după ce am plătit datoria externă a țării, a venit Revoluția și am făcut o datorie și mai mare ca aia veche pentru că n-aveam de niciunele și ne lua mereu iarna pe nepregătite. După ce ne-am mai revenit și noi, ăștia care am scăpat cu zile, a venit și criza mondială. Și iar ne-a prins cu pantalonii în vine: datorii la bănci, salarii mici, nenorocire! Acum ce criză mai e? Înțeleg că nu s-a schimbat nimic în țara asta până n-au murit elefanții aia, highlanderii care și pe vremea aia, și acum, s-au descurcat. N-au murit toți, dar nici bine nu le mai e. Acum văd că ați apărut alții, modele mai noi, jigodii full option. Fără mamă, fără tată, ca tine, Vasile! Bă, voi sunteți mai răi ca ăia, pentru că aia măcar se fereau. Și dacă cu ăia n-am putut face nimic pentru că eram prea mici, cu voi ne luptăm, mă! Vă strângem de gât, unu câte unu, vă alergăm cu furcile și cu topoarele ca la 1907.”, îi va spune Aspirina primarului, cu ochii înlăcrimați.

La finele sezonului trecut, toți fanii serialului „Las Fierbinți” își luau rămas bun de la Mimi Brănescu și soția lui, Mirela Oprișor sau Aspirina, unul dintre cele mai îndrăgite personaje. Scenaristul punea plecarea, după 11 sezoane, pe seama oboselii, a lipsei de inspirație și mai ales a lipsei timpului petrecut cu familia. Totuși, doar un sezon a rezistat departe de serial. Așadar, Mimi Brănescu s-a întors îm „Las Fierbinți”, cu tot cu Aspirina.

