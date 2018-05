Semifinala de infarct de aseară, în urma căreia s-au ales finaliștii „Exatlon”, a ținut o țară întreaga cu sufletul la gura; Kanal D, pe primul loc, pe toate targeturile monitorizate

Inimile românilor au batut aseara la unison cu cele ale concurentilor ramasi in cea mai intensa competitie sportiva televizata din Romania – „Exatlon”. Cei patru atleti desavarsiti, Ionut Sugacevshi, Alexandru Nedelcu, Vladimir Draghia si Stefan Floroaica, au oferit aseara publicului cel mai captivant spectacol de pana acum, emotii paroxistice, mai ales ca Razboinicii au fost nevoiti sa lupte unul impotriva celuilalt, frate contra frate. In urma probelor dure de pe trasee, s-au ales cei doi finalisti „Exatlon”: Ionut Sugacevschi si Vladimir Draghia.

Tensiunea la cote greu de suportat, linistea intrerupta doar de respiratiile sacadate ale concurentilor, disperarea din privirile lor in momentele cheie, cand pierdeau periculos puncte si realizau cat de aproape poate fi eliminarea, toate acestea au fost traite la maximum de telespectatorii din intreaga tara.

Foștii concurenți „Exatlon” vor intra și ei în direct, cu Republica Dominicană

În această seară, Finala „Exatlon” va fi transmisă, în direct, la Kanal D, din Republica Dominicana. In platourile Kanal D se vor afla, in timpul acestei emisii istorice, concurentii care au revenit in tara, dupa eliminarile succesive de pana acum. Acestia vor intra in direct cu fostii lor coechipieri aflati in Republica Dominicana, vor depana amintiri si vor raspunde si ei intrebarilor adresate de Cosmin Cernat, ca si cum ar fi in Arena „Exatlon”. Castigatorul „Exatlon” va fi ales astazi, in direct, prin votul publicului!

Tot astazi, dupa ultima editie a reality-ului revolutionar „Exatlon”, va urma o editie cu totul speciala „WOWBiz”, in care fostii concurenti vor dezbate tot ceea ce s-a intamplat in aceasta seara, in live-ul finalei „Exatlon”, dar si intamplari nestiute pana acum din culisele celui mai iubit si intens reality din Romania.

