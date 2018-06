Care consideri că este cea mai mare realizare profesională, până acum?

Faptul că am avut posibilitatea de a mă ocupa de Charlotte, fără ca acest lucru să-mi influențeze negativ cariera. Ceea ce arată că am reușit să depășesc acel nivel al carierei unei femei care este influențată de apariția unui copil. Mulțumesc lui Dumnezeu că bucuria pe care orice mamă o resimte la naștere nu a fost afectată de grijile că apariția unui copil ar putea să îi afecteze cariera!

Consideri că ai plătit prețul celebrității? Dacă da, în ce a constat?

Am plătit cu vârf și îndesat acest preț al celebrității, dar l-am plătit deoarece în media din țară există o lipsă de reglementare. De fapt, reglementări există, dar sunt ignorate. Orice om are drepturi fundamentale, iar printre acestea se regăsește și dreptul la propria imagine. Un om care este cunoscut, un actor sau un cântăreț are aceleași drepturi ca toți oamenii. Eu sunt interesantă pentru public, dar în niciun caz nu sunt o persoană de interes public. Din acest motiv, eu am dreptul să limitez apariția imaginii mele în presă. Dacă eram ministru sau parlamentar, aș fi fost o persoană de interes public și lucrurile s-ar fi schimbat.

Care este secretul unei relații de succes, în opinia ta?

Sa nu te căsătorești. (râde) Glumesc! Recunosc, mă sperie căsătoria.

Ce schimbări a adus în viața ta statutul de mamă? Cum te-ai schimbat tu, ca om, între timp?

Schimbări uriașisime. Sunt alt om. Nimic nu se compară cu această experiență. Mă uit la probele de actorie date înainte de Charlotte, mă amuz și îmi dau seama cât am câștigat prin această experiență. Acum exact doi ani, înainte să o am pe Charlotte, nu cunoșteam iubirea, cunoșteam îndrăgosteala, nu cunoșteam sacrificiul și cam asta este tot ce vreau să vorbesc despre viața mea privată. Trebuie să trag o linie de demarcație între ceea ce fac pentru public și ceea ce reprezintă viața mea din spatele camerelor de filmat.

