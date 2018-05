La 19 ani a pus prima dată un microfon în mână și de atunci a muncit neîncetat pentru a deveni azi una dintre cele mai de succes femei din România. Înainte de succes, Andreea Marin este și unul dintre cei mai buni public speakeri de la noi, iar asta o spun cei care o invită să țină discursuri la diferite evenimente. Chiar dacă face acest lucru chiar și de câteva ori pe săptămână, Marin mărturisește că are emoții de fiecare dată când apare în fața unui public. „Da, am emoții și o să-ți spun că în ziua în care nu voi mai avea emoții, nu voi mai reuși să transmit emoție. Cred că este foarte important să-ți placă ceea ce faci și mai departe de atât să ai acea adrenalină care să miște și inima ta și inima celor care te ascultă”, ne-a spus Andreea Marin, completând că aceste emoții sunt pentru că vrea să-i binedispună pe cei care o ascultă. „Nu îmi e frică să vorbesc în public, dar am emoții pentru că vrea întotdeauna ca oamenii din jurul meu să se simtă bine pur și simplu și datorită mie. Puțin. Atât cât depinde de mine”.

Chiar dacă nu-și amintește de prima ei interacțiune cu publicul, își reamintește și azi, că atunci când se deschideau porțile de la „Suprize-Surprize” avea inima cât un purice. „Îți dai seama că sunt 25 de ani de când eu fac această meserie. Nu mai știu când a fost prima oară, dar știu cu siguranță că de fiecare dată mi-a tremurat inima înainte să se deschidă poarta Surprizelor în fața mea, înainte să vin din culisele pe scena unui festival și chiar și în fața unui microfon și a unei camere de luat vederi cum se întâmplă acum. Îmi place și spontaneitatea pe de altă parte, chiar dacă sunt un om care se documentează mereu și spontaneitatea vine cu emoția la pachet pentru că nu știi ce întrebare va veni către tine. Ce ai de făcut este să fii cinstit”, ne-a povestit „Zâna”, recunoscând în același timp că și azi are momente în care o trec toate traspirațiile. „Nu e simplu și am încă momente în care îmi e greu, în care mă trec sudorile. Depinde și de subiectul abordat. Uneori sunt subiecte foarte sensibile și uneori te căznești să le transmiți celor din fața ta aceeași emoție pe care tu o simți în interiorul tău ca să obții un sprijin pentru cineva”.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

