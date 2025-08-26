Un asemenea proiect este legat de Fondurile de garantare. Astăzi, agențiile de turism se asigură pentru insolvență și faliment prin… asigurări. Din păcate, atunci când se întâmplă ca o agenție să intre în faliment, turiștii nu își recuperează mai mult de 10-15%.

ANAT a analizat ceea ce se întâmplă pe piața europeană și am văzut că în 9 țări se folosesc Fonduri ca instrument de garantare. Care este principiul? Se colectează la fiecare pachet turistic 0,04%, și se virează în acest Fond.

Marele avantaj pentru turiști, în cazul falimentului agenției de turism, este acela că toți turiștii își recuperează toți banii! Am mai propus înființarea Fondului de garantare a biletelor de avion. Modelul este simplu: se colectează un euro de la fiecare pasager care decolează sau aterizează în România.

Dacă acest fond ar fi existat, nu am mai fi avut 280.000 de păgubiți la falimentul Blue Air. Ambele fonduri ar urma să fie administrate de Fondul Național de Garantare a IMM-urilor, cei cu care am și lucrat, de altfel la proiectul de act normativ. În luna iunie 2024, a avut loc în România ședința Fondurilor de garantare în turism din Europa, unde l-am invitat și pe dl Oprea, ministrul turismului la acea vreme.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Credeți că a înțeles cât de importante sunt aceste Fonduri? Evident ca nu. Nici ministrul Bogdan Ivan nu a înțeles. Am mers cu aceste proiecte în Parlament, la Comisia pentru turism a Camerei Deputaților și acolo, evident, lucrurile stagnează. Tematica fondurilor a fost prezentată și actualului ministru, dl Radu Miruță, care se plânge însă că nu are secretar de stat și nu are cu cine lucra.

Deci, chiar nu interesează pe nimeni ca banii românilor să fie asigurați și nimeni să nu piardă niciun ban? Înțelegem că nu exista bani pentru turism, dar nu exista nici… creier și nici dorință?

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE