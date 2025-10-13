Să nu uităm nici unde ne aflam acum un an pe vremea asta, când dacă își uneau forțele toți prezidențiabilii cu șanse în Valahia eternă nu treceau de o dictare cinstită de clasa întâi, semestrul al doilea.

Simt că l-ați și uitat pe Geoană și nu e drept. El avea capacitatea de a termina al doilea și dacă ar fi candidat singur.

Mi se pare un moment bun să cităm aceste versuri din basarabeanul Eugen Cioclea, cel mai trist poet din Europa. Regretatul Cioclea, deci. Citez din memorie din poemul „Poate”: „Doamne al proștilor, zic,/nu cumva/ne vom și înmulți ca râmele/pe un vârf de hârleț/într-o groapă/comună?”.

Iar ca să mai condimentăm viața pe rețelele sociale (cel mai prost mod de a-ți trăi viața, dar să zicem) vin cu o idee de comentariu unic la postările „oamenilor politici”: „Pușcăria vă mănâncă!”. Se postează și apoi se savurează comentariile celor agitați și cointeresați. Cu plăcere.

Apropo, ați călătorit cu avionul între două orașe din România? Ar trebui. Aici nu e căpșunărimea. E așa, un fel de aproape-sus al clasei de mijloc.

Bugetofagi cu biletele plătite de companiile de stat. Corporatiști strămutați prin Ardeal. Și o fudulie tâmpă, de parcă ar emana lavandă. Noi nu mergem cu trenul, da?

Ăștia-s fix ăia care se scârbesc de dentiția precară a pulimii. Uite, mami, fără dinți!

Și dacă le povestești că în România chiar poți merge kilometri fără să vezi dintele în gura de om măresc ochii-n ola-la-la.

Au costumul de două sute de euro pe ei și privirea aia de știi cine sunt eu? Securiști bătrâni, „patrioți” cu părul alb, își plimbă și ei pensiile speciale p-aici, mimând activitate. Faună superbă.

Și, desigur, dau năvală ca vitele la adăpat să își îndese valizele în avion, cu japca, să scutească două foi. România, mon amour.

Dar stați, căci asta nu e tot. Întotdeauna, chiar întotdeauna, există și acest epilog. Se naște, parcă de nicăieri, constarea: D-aia nu merge nimic în țara asta!

Firește, sartrieni de mici, românii știu că infernul sunt ceilalți, nu-i așa?

Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care se întorc din călătorii de peste hotare acasă, primul cuvânt care vă va întâmpina pe Otopeni va fi fie un organ genital bărbătesc (nu al lui Marcel), fie o evocare a Divinității, fie, dacă aveți noroc, tandrul apelativ bossulică.

Și așa veți ști, în sfârșit, unde ați ajuns, unde s-a ajuns.

