Mastopexia (liftingul mamar) îți poate oferi o repoziționare și o remodelare a sânilor, cu păstrarea unui aspect natural. Nu este o procedură potrivită pentru oricine și nu promite rezultate identice pentru toate pacientele, dar explică bine de ce tot mai multe femei peste 40 o iau în calcul, după o discuție clară cu chirurgul plastician.

1. După 40 de ani, ptoza mamară devine mai frecventă (și are soluții)

În majoritatea cazurilor, lăsarea sânilor (ptoza mamară) apare dintr-o combinație de factori: scăderea elasticității pielii, sarcini și alăptare, fluctuații de greutate, uneori menopauză. Nu ține doar de mărimea bustului; și un sân mic se poate lăsa dacă pielea cedează.

Prin mastopexie, chirurgul ridică sânul, repoziționează complexul areolă–mamelon și îndepărtează excesul de piele, pentru o formă mai echilibrată cu silueta ta de acum. De exemplu, dacă porți aceeași mărime în cupe, dar bretelele „trag” tot mai mult pentru susținere, consultul poate clarifica dacă problema ține de poziție, nu de volum.

2. Țintești un aspect firesc, de multe ori fără implant

Multe femei peste 40 își doresc o schimbare care să se vadă în proporții și postură, dar să nu arate „nouă” sau supradimensionată. De aceea, liftingul mamar câștigă teren: pentru utilizare uzuală, îți poate reda o formă mai fermă folosind țesutul propriu, fără să urmărească automat creșterea volumului.

La consultație, medicul îți explică realist ce se poate obține în funcție de piele, glandă și poziția mamelonului. În unele situații, un implant mic sau transferul de grăsime pot completa rezultatul, dar decizia se ia după măsurători și obiective clare, nu după trenduri.

3. Recuperarea are pași predictibili, dacă respecți indicațiile

Teama de recuperare le oprește pe multe femei. În practică, după o mastopexie, majoritatea pacientelor revin la activități ușoare în aproximativ 7–14 zile, iar efortul intens rămâne limitat câteva săptămâni, în funcție de recomandarea medicului și de tipul intervenției.

Ca să-ți faci o idee concretă, pentru rezultate stabile, medicii recomandă de obicei:

să porți bustiera medicală în perioada indicată;

să eviți ridicarea greutăților și mișcările ample ale brațelor la început;

să mergi la controalele postoperatorii, ca să urmărești vindecarea.

Pot apărea vânătăi, edem (umflare), tensiune locală sau sensibilitate modificată. De regulă, aceste efecte se reduc treptat. Ține cont și de riscurile posibile ale oricărei intervenții: infecție, sângerare, cicatrici vizibile, vindecare întârziată, asimetrii sau modificări de sensibilitate. Fumatul, diabetul necontrolat sau anumite tratamente pot crește riscurile, iar medicul trebuie să le evalueze înainte.

4. Confort mai bun în haine și la mișcare, pentru multe femei

Popularitatea vine și din motive practice, nu doar estetice. Un bust mai ridicat poate face sutienele mai ușor de potrivit, iar hainele pot cădea mai bine pe linia corpului. Unele femei observă că își îndreaptă postura mai ușor și că se simt mai confortabil la mers alert sau în activități uzuale.

Un exemplu frecvent: dacă eviți bluzele mulate sau rochiile cu decolteu pentru că „nu mai stau bine”, discuția cu un chirurg te poate ajuta să clarifici dacă un lifting ar rezolva poziția sânului, fără să schimbe identitatea corporală.

5. Ai acces la explicații clare și la planuri adaptate ție

Un consult bun include evaluare clinică, analize recomandate, discuție despre istoricul tău (sarcini, variații de greutate, intervenții anterioare) și despre așteptări. Dacă nu ești candidată potrivită acum, medicul poate propune alternative non-chirurgicale sau amânarea intervenției până stabilizezi greutatea ori renunți la fumat. Pentru explicații video despre proceduri și recuperare, poți urmări playlistul dedicat de pe canalul YouTube al Soma Clinic (Grupul NORD).

Dacă iei în calcul un lifting mamar, discută direct cu un chirurg plastician. La Soma Clinic, dr. Nicoleta Ferariu efectuează intervențiile și îți propune un plan personalizat, pe baza evaluării medicale și a experienței sale cu pregătire internațională (Suedia, Germania, Israel). Programează-te acum pentru o consultație personalizată la Soma Clinic, folosind numărul de telefon afișat pe site.

Articolul are scop informativ și nu înlocuiește consultația medicală de specialitate. Nu lua decizii pe baza informațiilor generale și nu te autodiagnostica.

Foto: Shutterstock

