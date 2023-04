Anul acesta, organizatorii au pregătit un festival de 10 ori mai mare decât cel de anul trecut. 4 zile și 4 nopți de muzică și distracție, peste 40.000 metri pătrați de plajă și 3 scene pe care veți vedea unii dintre cei mai renumiți artiști internaționali, dar și cei mai apreciați artiști din România. Totul este la superlativ, anul acesta.

Scena Main aduce nume ca Dababy, Central Cee, 6ix9ine, NLE Choppa și Sfera Ebbasta pentru prima dată în România, alături de cei mai iubiți artiști hip-hop din România – BUG Mafia, Puya, NANE, IAN, Rava, Killa Fonic și mulți mulți alții. Mai mult de atât, scena va îmbina diferite stiluri muzicale cu momente surpriză din partea celor mai mari artiști pop de la noi printre care Delia, INNA, Carlas Dreams, The Motans, dar și DJ acts internaționale ca Afrojack, Vinai, Lucas & Steve, NERVO, Majestic.

Distracția va fi la cote maxime în fiecare zi de la deschidere și până la răsăritul soarelui – scena Sunrise, a doua scenă a festivalului, aduce atât momente surpriză din partea celor mai fresh artiști de hip-hop de la noi, cât și un after spectaculos care va ține până la 8 dimineața în fiecare zi! , spune Alice Halpert, Chief of public affairs Beach, Please!

Recomandări Informațiile care se bat cap în cap în declarațiile de avere ale directorului SIE, Gabriel Vlase, și ale soției. Lipsesc mulți bani și o locuință

Iubitorii de muzică și distracție sunt așteptați anul acesta în 3 corturi – nu unul – iar cortul de anul trecut care este și cel mai mare din Estul Europei va fi amplasat la scena Sunrise.

Vom construi un pod în Costinesti pentru a uni cele 2 plaje pe care se va desfășura festivalul, iar zona VIP va fi de-a dreptul spectaculoasă. , mai spune Alice Halpert.

Și tot ca o noutate, anul acesta organizatorii au pregătit cel mai mare food court amplasat vreodată la noi. Doritorii vor avea la dispoziție o gamă variată de produse culinare și nu numai.



Pentru următorii ani, atât pe partea de festival, cât și pe partea de conținut, organizatorii au planuri mari. Beach Please este o platformă pentru tânăra generație și plănuim să extindem acest aspect, vrem să susținem tinerii să își urmeze visurile și avem multe acțiuni în plan pentru asta, stay close! , încheie Alice Halpert.

Biletele se găsesc pe BEACH- PLEASE.RO.

GSP.RO Fosta noră a lui Virgil Măgureanu s-a căsătorit după doar două luni de relație! Cine este mirele

Playtech.ro Recunoști fetița din imagine? Acum a ajuns una dintre marile vedete din România

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

TVMANIA.RO Ce religie au Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. Care a fost momentul dur care a marcat-o pe fosta solistă Hi-Q

Observatornews.ro Testul paharului de apă aşezat pe o bucată de hârtie, la interviul de angajare. Ce detalii dezvăluie despre candidat

Știrileprotv.ro Evacuare cu scandal în București

FANATIK.RO Plantele care îți feresc curtea și grădina de șoareci. Rozătoarele le urăsc

Orangesport.ro EXCLUSIV! Gigi Becali se mută din casa din Pipera într-un ”palat” de 20 mil. €, lângă Bucureşti. FOTO! Cum arată

Unica.ro 'Nu este o competiție sportivă, este un circ'. Scandal după eliminarea lui Alin Chirilă de la Survivor 2023