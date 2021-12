Este bine de știut că termenul de „șampanie”, deși este tot un tip de vin spumant, nu poate fi purtat decât de vinurile produse în regiunea Champagne din Franţa, unde sunt cultivate cu precădere soiurile Pinot Meunier, Pinot Noir şi Chardonnay. În restul țărilor, sortimentele din această categorie se numesc „vinuri spumante”.

Diferențe între cele două băuturi spumoase, care nu lipsesc de la niciun eveniment important, sunt și în ceea ce privește conținutul de zahăr. Vinul spumant „brut”, de exemplu, conține între 3 și 15 grame de zahăr per litru, cel demisec conține 35-50 de grame de zahăr per litru, iar cel dulce depășește 50 g zahăr/l. O șampanie „extra sec”, în schimb, conține 12-20 de grame de zahăr per litru, iar una seacă – între 17 și 35 de grame.

Produse rafinate, cu prețuri accesibile oricărui buzunar

Și prețul este un criteriu de diferențiere între cele două băuturi elegante. Pe FineStore.ro, găsești în această perioadă o ofertă bogată de licori rafinate, la prețuri bune, cu care să te delectezi de sărbători sau cu care să-ți impresionezi invitații sau, eventual, să le oferi în dar gazdelor, atunci când mergi în vizită la rude sau prieteni. Fie că vorbim despre șampanii fine, vinuri atent selecționate, fie despre sortimente de whisky de cea mai bună calitate, rom, vodkă, tequila, gin, lichior sau coniac și până la băuturi tradiționale, de la producători renumiți din România sau de pe meleaguri străine, pe FineStore.ro găsești tot ce-ți doreșți în materie de băuturi alcoolice și nu numai.

Printre cele peste 3.000 de produse 100% originale și cu prețuri mici se regăsesc băuturi rafinate de la brand-uri renumite, precum Masi, June, Gosset, Crystal Head Vodka, Foss Marai, G Vine, Clase Azul sau Frapin.

Cei care vor să evite aglomerația din magazine din această perioadă pot comanda de pe FineStore.ro băuturile care dau savoare meselor de sărbătoare, iar, pentru comenzi cu valori mai mari de 199 de lei, transportul este gratuit. Timpul de livrare este de cel mult una-două zile lucrătoare, exceptând perioadele aglomerate.

Comenzile pot fi ridicate și personal din depozitul FineStore din Șoseaua de Centură Nr.30A, loc. Tunari, jud. Ilfov, sau din magazinul fizic din Bulevardul Aerogării, Nr. 2-8, Sector 1, Bucureșți.

De anul viitor, FineStore își propune să deschidă noi magazine în alte locații din București în care să-și întâmpine clienții! Sărbători fericite!

