Există două momente în an în care realizezi cât de importantă e pilota: prima noapte caniculară în care te trezești leoarcă și prima dimineață de ianuarie în care simți că frigul a ajuns până la oase, deși caloriferul este setat la maximum. În restul timpului, mulți tratează pilota ca pe un detaliu minor, cumpărat la întâmplare, de obicei la pachet cu altceva. Citește mai departe și vezi de ce trebuie să alegi cu inspirație o pilotă de calitate!

De ce nu există o singură pilotă „bună la toate”

Mulți caută varianta universală, ceva care să meargă și iarna, și vara, eventual să fie și ieftină și ușor de spălat. Problema apare din diferențele mari de temperatură și umiditate dintre anotimpuri. În România, variațiile sezoniere pot depăși 35°C între ianuarie și iulie, motiv pentru care corpul reacționează diferit, iar reglarea termică din timpul somnului devine esențială.

Temperatura optimă pentru dormit se învârte, în medie, între 18 și 20°C, astfel că o pilotă prea groasă în mai sau septembrie poate crește temperatura corporală cu 1–1,5°C, suficient cât să fragmenteze somnul profund. Pe termen lung, acest lucru înseamnă oboseală constantă, treziri dese, senzația că „ai dormit, dar nu te-ai odihnit”. Vezi colectia Confort Merino pentru a alege un model de calitate!

Primăvara

Martie și aprilie vin cu una dintre cele mai enervante combinații: zile calde, nopți reci și umiditate crescută. În perioada aceasta, o pilotă de iarnă devine prea mult, iar una de vară încă insuficientă. Cele mai potrivite sunt pilotele cu gramaj mediu, undeva între 200 și 300 g/mp pentru că oferă căldură fără să blocheze complet circulația aerului.

Bumbacul și microfibra respirabilă funcționează bine, iar umpluturile sintetice moderne reușesc să mențină un echilibru decent între izolație și ventilație. Primăvara este și sezonul alergiilor, așa că variantele hipoalergenice câștigă teren deoarece o pilotă care poate fi spălată la 60°C elimină acarienii mult mai eficient.

Vara

Chiar și cei care spun că nu suportă nimic pe ei ajung, în final, să tragă un colț de pilotă peste picioare. E mai mult o senzație de confort psihologic decât de încălzire propriu-zisă.

Vara funcționează pilotele foarte ușoare, sub 150 g/mp, uneori chiar 100 g/mp. Scopul lor principal este să permită evaporarea transpirației și să mențină o senzație aerisită. Materialele naturale excelează la acest capitol, în special bumbacul, bambusul, lyocellul sau mătasea care au o capacitate excelentă de reglare a umidității.

Toamna

Septembrie și octombrie aduc acel tip de frig blând care te face să cauți ceva mai consistent, dar fără exagerări, iar o pilotă de 250–350 g/mp e, de regulă, suficientă. Puful și pana au o capacitate excelentă de izolare raportată la greutate pentru că rețin aerul cald fără să apese pe corp.

Un indice important la pilote cu puf este „fill power” – puterea de umflare. Valorile peste 600 indică o calitate bună, peste 700 deja intră în zona premium. Cu cât cifra e mai mare, cu atât pilota izolează mai eficient la o greutate mai mică.

Iarna

În decembrie, ianuarie, lucrurile se schimbă radical. Temperatura din dormitor poate coborî sub 18°C, fiind ideale pilotele groase, de 400–500 g/mp sau chiar mai mult. Lâna Merino rămâne standardul pentru izolare naturală. Reține căldura eficient, respiră bine și rezistă ani întregi dacă e întreținută corect.

Când alegerea e corectă, adormi mai repede, te trezești mai rar și dimineața ești odihnit. Descoperă modelele de pilote disponibile la Confort Merino și ia o decizie inspirată chiar astăzi!