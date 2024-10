Utilizează produse de îngrijire pentru tipul tău de ten

Punctele negre sunt un tip de acnee (acneea vulgară). Acestea sunt umflături deschise pe piele care se umplu cu exces de sebum și celule moarte [2]. Există produse dermatocosmetice de îngrijire anti-acnee disponibile în farmaciile fizice și online, fără prescripție medicală. De exemplu, poți opta pentru îngrijirea tenului acneic cu gama Cleanance.

Produsele de îngrijire anti-acnee pot fi geluri sau creme de curățare, produse exfoliante, loțiuni tonice, seruri, creme de zi și de noapte care conțin ingrediente active ce ajută la deblocarea porilor și prevenirea apariției coșurilor.

Este important să alegi produse potrivite tipului tău de piele și să urmezi instrucțiunile de utilizare de pe ambalaje, dar si pe cele pe care le primești din partea dermatologului tău în alegerea și utilizarea produselor pentru maximizarea rezultatelor.

Adoptă obiceiuri care ajută la diminuarea punctelor negre

Prevenirea punctelor negre este dificilă, dacă nu imposibilă, în timpul schimbărilor hormonale normale. Dar unele lucruri pot ajuta [2]:

spală-ți fața zilnic cu apă caldă și un produs de curățare facial delicat [2], formulat pentru tenul gras, cu tendință acneică;

include în rutină un produs hidratant [2];

nu trebuie să renunți la machiaj, dar încearcă să folosești produse „non-comedogenice” și îndepărtează machiajul la sfârșitul fiecărei zile [2];

ține-ți mâinile departe de față [2];

nu stoarce punctele negre.

Stoarcerea punctelor negre poate crea mai multe probleme [2]:

este posibil să nu îndepărtezi complet punctul negru. Poți chiar să împingi punctul negru mai adânc în piele, ceea ce poate provoca iritații dureroase [2];

poți introduce bacterii sau mai mult sebum în deschiderea punctului negru. Punctele negre pot deveni mai mari sau chiar se pot răspândi [2];

pielea ta este sensibilă, iar unghiile tale sunt mult mai puternice decât pielea. Atunci când folosești unghiile pentru a aplica multă presiune pe piele pentru a îndepărta un punct negru, poți irita sau deteriora grav pielea [2].

Evită unele metode pentru eliminarea punctelor negre

Fii precaută în utilizarea benzilor pentru pori, exfolianților fizici și a instrumentelor de aspirare a porilor pentru a elimina punctele negre. Dacă ai puncte negre pe nas, benzile pentru pori vor elimina doar temporar congestia pielii. Benzile pentru pori nu vor preveni blocarea viitoare a porilor și sunt, de fapt, ineficiente pe termen lung în tratarea punctelor negre [3].

Exfolierea cu perii sau scruburi abrazive nu te va ajuta nici ea să elimini punctele negre. Acest lucru este cauzat de faptul că exfolierea fizică de suprafață nu poate pătrunde suficient de adânc în pori pentru a extrage sebumul și celulele moarte ale pielii care cauzează punctele negre [3].

La fel ca stoarcerea punctelor negre, instrumentele de aspirare a comedoanelor pot întinde și deteriora pielea [3].

Mergi la medicul dermatolog pentru eliminarea punctelor negre persistente

Dacă ai încercat produse de îngrijire pentru puncte negre fără prescripție medicală timp de șase până la opt săptămâni fără succes, este timpul să consulți un medic dermatolog. Este posibil să ai nevoie de un retinoid cu prescripție medicală pentru a ajuta la eliminarea punctelor negre [3].

Tratamentele profesionale, cum ar fi extracția comedoanelor, microdermabraziunea, peelingurile chimice, Hydrafaciale (Hydrafacial este un tratament facial în mai multe etape, realizat de obicei cu un aparat brevetat. Într-o singură sesiune, esteticienii pot folosi (dispozitivul) Hydrafacial pentru a curăța, exfolia, extrage și furniza o varietate de seruri rejuvenante [4]) sau terapia cu laser, pot ajuta, de asemenea, la eliminarea punctelor negre persistente [3].

Disclaimer: Informațiile furnizate sunt pentru scopuri educative și nu trebuie considerate ca sfaturi medicale definitive. Consult un dermatolog pentru evaluare și tratament personalizat.

