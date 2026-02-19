Ce înseamnă credit cu dobândă fixă

Creditele imobiliare pot avea dobândă fixă sau variabilă. Dobânda variabilă se modifică în funcție de indicii de referință (ROBOR; IRCC, pentru creditele în lei), ceea ce înseamnă că rata poate crește sau scădea periodic în funcție de evoluția economiei. Dobânda fixă rămâne aceeași pe întreaga durată a creditului sau pe o perioadă mai scurtă, în funcție de oferta băncii, deci rata nu se modifică. Este opțiunea mai sigură pentru cei care nu vor să aibă parte de surprize când vine vorba de buget.

De ce să alegi dobânda fixă

Există mai multe motive pentru care oamenii aleg dobânda fixă.

Previzibilitate în organizarea bugetului . Știi exact ce sumă urmează să scoți din cont în fiecare lună și e mai ușor să îți planifici economiile, investițiile sau cheltuielile mari.



. Știi exact ce sumă urmează să scoți din cont în fiecare lună și e mai ușor să îți planifici economiile, investițiile sau cheltuielile mari. Protecție împotriva fluctuațiilor economice . Chiar dacă indicii de referință cresc, tu rămâi la aceeași rată. Indicii de referință pot fi ROBOR sau IRCC pentru creditele în lei, respectiv EURIBOR pentru creditele în euro.



. Chiar dacă indicii de referință cresc, tu rămâi la aceeași rată. Indicii de referință pot fi ROBOR sau IRCC pentru creditele în lei, respectiv EURIBOR pentru creditele în euro. Mai puțin stres din motive financiare. Nu mai stai cu grija ratelor, nu mai ești nevoit să urmărești cu sufletul la gură știrile economice. Stresul generat de fluctuațiile economice dispare, aspect care este important mai ales pentru familiile cu venituri fixe.



Stresul generat de fluctuațiile economice dispare, aspect care este important mai ales pentru familiile cu venituri fixe. Planificare pe termen lung. Dacă intenționezi să rămâi în locuința cumpărată pe termen lung (deci nu vrei să vinzi în următorii ani), rata fixă este o opțiune de luat în considerare.

Așadar, dobânda fixă este o opțiune potrivită pentru tine dacă:

Ai venituri fixe (salariu, pensie) și vrei ca și cheltuielile să fie fixe și previzibile.

Ai familie, copii, cheltuieli mai mari și nu-ți permiți fluctuații bruște ale ratei.

Te temi de cicluri economice turbulente (inflație, majorări de dobândă).

Vrei să construiești un plan financiar pe termen lung fără ajustări frecvente.

Dezavantajele creditelor cu dobândă fixă

Totuși, dobânda fixă vine și cu dezavantaje care trebuie luate în calcul înainte de a face o alegere.

Cost inițial mai mare. Dobânda fixă pleacă de la un nivel ceva mai ridicat comparativ cu dobânda variabilă la începutul perioadei. Acest lucru compensează riscul preluat de bancă.

Posibil o mică pierdere dacă dobânzile scad mult. Dacă piața scade semnificativ, ai putea plăti mai mult decât cineva cu dobândă variabilă (este un risc asumat de către cei care vor stabilitate).

Clauze de rambursare anticipată. La unele bănci, dobânda fixă vine cu anumite clauze legate de rambursarea anticipată.

Înainte de a decide între dobânda fixă și cea variabilă, ia în considerare costul total al ambelor tipuri de credite, adică pune la calcul și comisioanele sau alte tipuri de costuri și nu uita să verifici în oferta băncii alese care este perioada pe care dobânda rămâne fixă. Iar dacă alegerea devine dificilă, poți citi și părerile altor români care au accesat credite ipotecare, chiar și pe forumuri sau rețele sociale. Experiențele celor care au experimentat ambele tipuri de dobândă se vor dovedi utile.

Foto: Freepik

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE