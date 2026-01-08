De la vacanțe ratate la bani pierduți: românii nu știu că pot cere despăgubiri pentru zboruri întârziate sau anulate

Ce acoperă Regulamentul EC 261/2004 și când se aplică în România



Regulamentul european EC 261/2004 se aplică, în linii mari, dacă:

zborul pleacă din Uniunea Europeană (inclusiv din România), indiferent de compania aeriană; sau

(inclusiv din România), indiferent de compania aeriană; sau zborul ajunge în Uniunea Europeană din afara UE, dacă este operat de o companie aeriană din UE.



Când ai dreptul la despăgubiri: cele 3 situații care apar cel mai des



1) Zbor întârziat peste 3 ore

Criteriul-cheie este întârzierea la sosirea la destinația finală, nu la decolare. Dacă ajungi cu cel puțin 3 ore întârziere, în multe cazuri poți fi eligibil pentru compensație zbor întârziat 3 ore (sau mai mult), în funcție de cauza întârzierii și de distanță.

2) Zbor anulat

În cazul unui zbor anulat, contează în mod special când ai fost informat. Dacă anularea a fost comunicată prea târziu (de exemplu, aproape de data plecării), iar alternativa oferită nu respectă anumite condiții, ai șanse mai mari să fii eligibil pentru despăgubiri zbor anulat.

3) Refuz la îmbarcare (overbooking)

Dacă ai fost refuzat la îmbarcare deși ai avut rezervare confirmată, te-ai prezentat la timp și ai îndeplinit condițiile de călătorie, cazul poate intra la despăgubiri overbooking. Pentru mulți pasageri, acesta este unul dintre cele mai multe scenarii în care compensația este datorată.

Pe scurt, pentru majoritatea zborurilor care pleacă de pe aeroporturi din România, drepturile pasagerilor aerieni sunt, de regulă, acoperite de acest cadru.

Documentul prevede că întârzierile mai mari de 3 ore, anulările fără notificare cu cel puțin 14 zile înainte și refuzul la îmbarcare dau dreptul pasagerilor la despăgubiri financiare.

Cât poți primi: 250, 400 sau 600 de euro (în funcție de distanță)

Nivelul compensației este legat de distanța zborului:

250 EUR – zboruri scurte (de regulă până la 1.500 km)

– zboruri scurte (de regulă până la 1.500 km) 400 EUR – zboruri medii (multe rute europene intră aici)

– zboruri medii (multe rute europene intră aici) 600 EUR – zboruri lung-curier (distanțe mari)

De aici apare și frustrarea multor pasageri: sumele sunt semnificative, dar rămân neîncasate tocmai pentru că procesul de solicitare a despăgubirilor este de-a dreptul anevoios, iar de cele mai multe ori, drepturile pasagerilor nu sunt respectate iar banii rămân la companiile aeriene.

Nu e vorba doar despre bani. Pasagerii au drepturi și la asistență în aeroport

Pe lângă compensații, companiile aeriene sunt obligate să ofere asistență – mese, băuturi, cazare și transport până la hotel, atunci când pasagerii sunt nevoiți să aștepte perioade lungi. Totuși, în practică, aceste obligații sunt adesea evitate. Operatorii aerieni invocă frecvent „circumstanțe extraordinare”, precum condiții meteo sau probleme de securitate, chiar și atunci când cauzele întârzierilor țin de logistică sau management intern.



EuroVIAClaim, partenerul tău în obținerea despăgubirilor

Pe acest fond, au apărut companii specializate care intervin în numele pasagerilor pentru a recupera sumele datorate. Platforme precum EuroVIAClaim (www.euroviaclaim.com) simplifică procesul de solicitare a despagubirilor: pasagerul introduce datele zborului afectat, iar echipa juridică se ocupă de întreaga procedură, inclusiv de eventualele dispute legale. Serviciul este gratuit până la obținerea despăgubirii, moment în care se reține un comision din suma acordată. Acest model de lucru a dus la creșterea numărului de pasageri care își revendică drepturile, mai ales în rândul celor care nu au timp sau răbdare să se confrunte direct cu marile companii aeriene.



Ce spun statisticile europene

Statisticile europene arată o tendință îngrijorătoare: tot mai multe zboruri suferă întârzieri semnificative, din cauza supraaglomerării aeroporturilor, lipsei de personal și creșterii traficului aerian post-pandemie. În România, sezonul estival 2025 a fost marcat de sute de cazuri de întârzieri și anulări, multe fără explicații clare oferite pasagerilor. În ceea ce priveşte sezonul de iarna, ne așteptăm la 8% din total zborurilor sa fie afectate de anulari și întârzieri, ceea ce înseamnă, în medie, aproximativ 12.000 de pasageri eligibili pentru a obține despăgubiri. În aceste situații, majoritatea călătorilor s-au resemnat, neștiind că pot depune reclamații timp de 3 ani distanță de la incident.



Drepturile exista, dar trebuie cerute

În realitate, recuperarea compensației nu este doar o chestiune de bani, ci și una de echitate. Pasagerii plătesc servicii care trebuie onorate, iar respectarea drepturilor lor contribuie la un echilibru între consumatori și marile companii aeriene. Într-o lume în care zborurile sunt tot mai frecvente, dar și tot mai imprevizibile, informarea devine esențială. Cunoașterea propriilor drepturi poate transforma o experiență neplăcută într-una în care pasagerul își recapătă controlul și încrederea că nu este singur în fața sistemului aviatic.

Pentru cei care vor o variantă mai simplă decât discuții lungi cu operatorii, EuroVIAClaim propune un flux online și un cost transparent, cu comision de 29% reținut doar la succes. Dacă vrei să verifici rapid eligibilitatea și pașii necesari, poți începe de aici: www.euroviaclaim.com

