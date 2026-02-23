Miere de Manuka autentică din Noua Zeelandă, considerată una dintre cele mai valoroase tipuri de miere naturală din lume datorită proprietăților sale unice. Obținută din nectarul florilor arbustului Leptospermum scoparium din Noua Zeelandă, mierea de manuka se remarcă prin concentrația ridicată de compuși activi, în special MGO (metilglioxal), responsabil pentru o mare parte din efectele sale benefice.

Dacă îți dorești un produs natural premium, cu efecte , beneficii susținute științific, mierea manuka este o alegere excelentă pentru susținerea imunității și a stării generale de bine.


Ce face mierea de manuka diferit fata de o miere normală ?

Spre deosebire de mierea obișnuită, mierea de manuka conține niveluri naturale ridicate de MGO. Acest compus oferă proprietăți antibacteriene stabile, care nu se pierd ușor în timp.

Autenticitatea pentru miere de manuka este garantată prin:

Cu cât nivelul MGO este mai mare, cu atât mierea de manuka are beneficii care pot fi mai intense, în funcție de utilizare.

Miere de manuka beneficii pentru sănătate


1. Susținerea sistemului imunitar

Consumul regulat zilnic anual de miere de manuka poate ajuta organismul să lupte împotriva factorilor externi, susține imunitatea.

2. Efect antibacterian natural

Datorită conținutului de MGO, mierea de manuka este recunoscută pentru capacitatea sa de a inhiba dezvoltarea anumitor bacterii.

3. Calmarea durerilor în gât

O linguriță de miere manuka poate calma iritațiile gâtului și tusea, fiind un remediu natural popular.

4. Susținerea digestiei

Mierea de manuka poate contribui la echilibrul florei intestinale și la confort digestiv.

5. Îngrijirea pielii

Aplicată local, mierea de manuka este utilizată pentru proprietățile sale purificatoare și calmante.

Cum alegi miere de manuka autentică , originală ?  Cumpără de pe ManukaShop.ro – importator direct certificat al Manuka Health Noua Zeelandă.

Pentru a beneficia de toate avantajele, este important să alegi miere de manuka autentică, verificând:

Nivelul MGO (ex: MGO 100+, 250+, 400+, 550+)

Sigiliul producătorului din Noua Zeelandă

Evita produsele care nu menționează clar concentrația de MGO, deoarece autenticitatea poate fi incertă.  Evita sa cumperi miere de manuka fara cod QR sau certificat origine.

Cum se consumă mierea de manuka?

  • 1 linguriță sau 2 pe zi pe toata perioada anului
  • Adăugată în smoothie sau iaurt sau ceai cald (nu fierbinte)
  • Aplicată local, pentru uz extern
  • Pentru rezultate optime, consumul trebuie să fie constant, iar produsul să fie păstrat la temperatura camerei.

De ce să alegi miere manuka pentru un stil de viață echilibrat?

Într-un context în care tot mai mulți oameni caută soluții naturale pentru sănătate, mierea de manuka se remarcă prin eficiență și calitate premium. Este un produs natural concentrat, apreciat la nivel global pentru proprietățile sale unice.

Alege miere de manuka autentică pentru a beneficia de un plus real pentru sănătate – un aliat natural pentru imunitate, energie și echilibru zilnic.  Alege Manukashop.ro

