Nominalizările la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025

(lista scurtă, în ordine alfabetică)

1. Octavian Buda, Privirea lui Thanatos. Epidemii, războaie, asasinate, masacre în șase istorii medicale locale și globale, Editura Polirom, 2024



2. Vitalie Ciobanu, Stat captiv, mod de folosire: Republica Moldova. O cronică subiectivă, Editura Cartier, 2024



3. Sabina Fati, Cine râvnește la gurile Dunării. O călătorie pe timp de război în Delta extinsă: Transnistria, Ucraina, Basarabia, România, Editura Humanitas, 2024



4. Alin Mureșan, Clara Mareș (coordonatori), Ce a rămas din tot ce a fost. Povestea nespusă a Ninei Moica, Editura Polirom, 2025



5. Georgiana Țăranu, Nicolae Iorga și seducția fascismului italian, Editura Humanitas, 2025

În seara de 19 noiembrie, pe scena Ateneului Român, în prefața muzicală a evenimentului, pianistul George Todică, laureat al Concursului Internațional „George Enescu“, va interpreta Suita din Partita pentru vioară nr. 3, în mi major, BWV 1006: 1. Prelude, 2. Gavotte, 3. Gigue de Johann Sebastian Bach, în transcrierea lui Serghei Rahmaninov, Impromptu op. 90 nr. 3, în sol bemol major de Franz Schubert, urmate de Berceuse, op. 54 nr. 10 de Piotr Ilici Ceaikovski, în transcrierea lui Arcadi Volodos, și Barcarolle, op. 60 de Frédéric Chopin.



În partea a doua a evenimentului, veți putea urmări dialogul dintre Gabriel Liiceanu și Horia-Roman Patapievici cu tema „Dezamăgirile Monicăi Lovinescu“, urmat de decernarea Premiului „Monica Lovinescu“ 2025 de către președinta juriului, Ioana Pârvulescu.



Evenimentul va fi prezentat de Marius Constantinescu. Biletele pentru Gală pot fi achiziționate de pe platforma Eventbook.ro

