În cursul anului trecut, 265 de persoane au beneficiat de ședințe gratuite de psihoterapie în cabinetele Asociației Joc Responsabil, în cadrul programului cu același nume, adresat celor care au depășit limita jocului recreațional. În paralel, programul de Consiliere online 24/7 a gestionat aproximativ 7.200 de apeluri pe Live Chat-ul disponibil pe www.jocresponsabil.ro, confirmând necesitatea existenței unor servicii accesibile, permanente și specializate, atât pentru persoanele afectate, cât și pentru aparținători. 

Acest bilanț anual al Asociației Joc Responsabil indică nu doar numărul de persoane sprijinite, ci și tipurile de instrumente care pot sta la baza unor politici publice eficiente în zona prevenirii și tratării adicției de jocuri de noroc.

Pentru persoanele care au nevoie de sprijin pe termen mai lung, Grupurile de Suport Virtual au continuat să se dezvolte. În prezent, peste 170 de persoane sunt înscrise în acest program, care oferă continuitate, acces facil și un cadru structurat de susținere, complementar intervențiilor individuale.

Extinderea intervențiilor către prevenție și educație

Componenta de prevenție și educație a reprezentat un pilon central al activității Asociației Joc Responsabil. Prin programe dedicate mediului școlar, mesajele despre prevenirea dependenței de tehnologie și jocuri de noroc, precum și despre responsabilitate și spirit de asociere, au ajuns la peste 2.600 de elevi. Aceste intervenții au fost derulate în Sectorul 2 al Capitalei și în municipiul Iași – prin programul „Navigând în Siguranță”, dar și în județul Constanța, prin programul „RESET”, fiind adaptate specificului fiecărei comunități.

Dincolo de furnizarea de servicii de consiliere, Asociația Joc Responsabil a urmărit și evaluarea impactului intervențiilor. În 2025 a fost finalizat micro-studiul „Impactul a 15 ședințe de psihoterapie”, un demers care își propune să contribuie la o abordare bazată pe date și evidențe, utilă atât pentru specialiști, cât și pentru factorii de decizie interesați de dezvoltarea unor politici publice funcționale în domeniul adicțiilor.

Privit în ansamblu, bilanțul pe 2025 reflectă rolul AJR ca entitate dedicată prevenției și combaterii dependenței de jocuri de noroc, iar dimensiunea numerică a intervențiilor subliniază necesitatea menținerii și extinderii unor astfel de inițiative.

Toate programele derulate de Asociația Joc Reponsabil în anul 2025 au fost posibile datorită sprijinului oferit de sponsori și parteneri: Admiral, Betano, Bonus, EGT, Game World, Loteria Română, Maxbet, Mr. Bit, Magic, Primăria Sectorului 2, Superbet, SevenSlots, Totogaming, Unibet, VVenture și Winbet.

Elena Mateescu, director ANM, avertisment despre cel mai sever episod de iarnă din 2026: „Vor fi de interes următoarele 24-48 de ore"
Știri România 11:20
Elena Mateescu, director ANM, avertisment despre cel mai sever episod de iarnă din 2026: „Vor fi de interes următoarele 24-48 de ore"
O bacterie veche de 5.000 de ani, din Peștera Scărișoara, rezistă la antibioticele moderne, dar „ar putea inspira unele noi"
Știri România 11:03
O bacterie veche de 5.000 de ani, din Peștera Scărișoara, rezistă la antibioticele moderne, dar „ar putea inspira unele noi"
Ce au făcut Gabriela Cristea și Tavi Clonda după ce au ratat vacanța la Roma. „Am făcut doi pași în spate, pentru că este 7000 de euro"
Stiri Mondene 11:04
Ce au făcut Gabriela Cristea și Tavi Clonda după ce au ratat vacanța la Roma. „Am făcut doi pași în spate, pentru că este 7000 de euro"
Loredana Groza i-a dat de gol! Ce se întâmplă în relația Iuliei Vântur cu Salman Khan: „Nu este prima oară când ne întâlnim"
Stiri Mondene 10:40
Loredana Groza i-a dat de gol! Ce se întâmplă în relația Iuliei Vântur cu Salman Khan: „Nu este prima oară când ne întâlnim"
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Cotroceni, după ce PSD a amenințat că ar putea să nu voteze bugetul
Politică 09:12
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Cotroceni, după ce PSD a amenințat că ar putea să nu voteze bugetul
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
Politică 16 feb.
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
