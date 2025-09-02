În prezent, România – țară care a înregistrat, în anul 2024, cea mai scăzută rată de natalitate din ultimii 100 de ani – este singurul stat din Uniunea Europeană care nu mai oferă sprijin financiar prin Programul Național de Fertilizare in Vitro (FIV) pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea. Guvernul României a suspendat finanţarea Programului FIV, în condiţiile în care România se confruntă cu o criză demografică acută. Conform datelor Institutului Național de Statistică, în 2024, în România s-au născut doar 149.612 copii, cu peste 30% mai puțini faţă de anul 2012. 

Deși Programul Național de Fertilizare in Vitro a funcționat cu succes în anii anteriori cu finanțare din partea Ministerului Familiei, în acest an, programul a fost blocat din lipsa fondurilor bugetare. 

În acest context, asociaţiile SOS Infertilitatea, Declic şi Fertility Europe (organizație-umbrelă care reprezintă pacienții și organizațiile de pacienți din 30 de țări europene), solicită Guvernului României deblocarea finanţării programului prin alocarea de buget din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului pentru 5.000 de proceduri (jumătate față de cele 10.000 prevăzute inițial de Programul FIV al Ministerului Muncii si Familiei), ceea ce ar conduce la nașterea a aproximativ 2.500 de copii. 

„Infertilitatea este recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății ca boală și afectează 1 din 5 cupluri din România. Înțelegem dificultățile bugetare cu care se confruntă România, însă reluarea programului de fertilizare in vitro înseamnă pentru mii de familii unica șansă de a deveni părinți. Totodată, această măsură este o investiție pe termen lung în viitorul României. De aceea, solicităm Guvernului să continue să sprijine programul FIV, pentru că austeritatea trece, copiii rămân”, a declarat Nicoleta Cristea-Brunel, președinta Asociației SOS Infertilitatea.

Costul unei proceduri FIV (analize, consultații, medicamente și procedura în sine) poate urca și până la 10.000 de euro, dintre care Programul FIV al Ministerului Muncii și Familiei prevede acoperirea din fonduri publice a 15.000 de lei, restul sumei fiind suportată de către pacienți. Studiile socio-economice arată că statul recuperează investiția de peste 26 de ori, prin contribuțiile financiare ale copiilor la bugetul public, sub forma impozitelor pe venit, contribuțiilor la sistemul de sănătate, alte taxe și cheltuieli suplimentare, generând astfel un profit substanțial pe termen lung pentru economie și societate.

România: în vizorul UE

Alături de eforturile Asociației SOS Infertilitatea s-au alăturat și organizații internaționale din domeniu, care trag un semnal de alarmă la nivel european cu privire la obligațiile pe care România ar trebui să le îndeplinească pentru pacienții care au nevoie de FIV.

În întreaga Uniune Europeană, finanțarea FIV reprezintă o politică publică standard, atât ca măsură de sănătate publică, cât și ca investiție demografică pentru viitor. Țări precum Franța, Spania, Belgia, Danemarca și Slovenia finanțează integral sau parțial multiple cicluri FIV, rezultatele arătând că până la 12% dintre copii se nasc datorită procedurilor de reproducere umană asistată medical. Continuarea Programului FIV ar alinia România la aceste bune practici și ar demonstra angajamentul său față de principiile UE de egalitate, acces la sănătate și respect pentru drepturile reproductive”, completează Maciej Śmiechowski, Președintele Comitetului Executiv al Fertility Europe.

Organizații din țări precum Polonia, Olanda, Bulgaria, Cehia, Croația, Danemarca, Islanda, Israel, Macedonia, Germania și Marea Britanie, care beneficiază de programe de finanțare FIV din fonduri publice, s-au adresat direct către Prim Ministrul României, într-un demers unic de solidaritate și de îngrijorare față de nerespectarea drepturilor reproductive ale cetățenilor români, solicitând la unison deblocarea fondurilor pentru programul FIV din România.

Sursa foto: freepik.com

Misterul filozofilor pictați pe zidurile Bisericii Brătienilor de la Florica, Argeș. De ce lăcașul de cult nu a fost vreodată pictat și în interior
Exclusiv
Știri România 17:30
Misterul filozofilor pictați pe zidurile Bisericii Brătienilor de la Florica, Argeș. De ce lăcașul de cult nu a fost vreodată pictat și în interior
Trei muncitori, loviți de TIR pe autostrada A1 Sibiu - Deva, în timp ce lucrau la carosabil: traficul a fost oprit
Știri România 17:22
Trei muncitori, loviți de TIR pe autostrada A1 Sibiu – Deva, în timp ce lucrau la carosabil: traficul a fost oprit
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou"
Stiri Mondene 17:30
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
Stiri Mondene 17:15
5 știri by Libertatea – Monden: Surpriză uriașă la Românii au talent 2025: Carmen Tănase intră în juriu
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Analiză
Politică 15:00
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Lia Olguța Vasilescu îl contrazice pe Ilie Bolojan în privința reducerii de personal la primării. „Nu poți compara Clujul sau Iașiul cu Oradea"
Politică 14:54
Lia Olguța Vasilescu îl contrazice pe Ilie Bolojan în privința reducerii de personal la primării. „Nu poți compara Clujul sau Iașiul cu Oradea”
