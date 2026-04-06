O parte integrantă a acestei abordări este și învățarea abilităților de gestionare a stării de bine, iar un element important în gestionarea afecțiunii este capacitatea de a o monitoriza. Schizofrenia este o tulburare mintală frecventă și cu grad ridicat de invaliditate; cu toate acestea, intervenția timpurie poate duce la rezultate bune. Trebuie să știi când lucrurile merg bine și când încep să se înrăutățească, astfel încât să poți activa planul de adaptare. Citește aici despre schizofrenie pe larg.

De prea multe ori nu ne dăm seama că nu suntem atât de bine până când nu trecem printr-o criză. În plus, un alt avantaj al unui sistem de monitorizare este că te va ajuta să descrii medicului cum te simți, în detaliu. Monitorizarea trebuie să fie mai mult decât o scurtă notare a sentimentelor tale de zi cu zi. Trebuie să petreci timp zilnic sau săptămânal (niciodată mai puțin de o dată pe săptămână) ascultând cu atenție amploarea și profunzimea simptomelor tale și cât de bine le-ai gestionat. Desigur, fiecare persoană experimentează simptome diferite, așadar, sistemul de monitorizare va fi individual. Cu toate acestea, există câteva întrebări comune care se aplică tuturor persoanelor care trăiesc cu schizofrenie, iar acestea sunt cele pe care ar trebui să ți le pui mai întâi:

1. Am luat medicamentul antipsihotic?

2. Am luat doza corectă în fiecare zi?

3. M-am spălat în fiecare zi?

4. Mi-am făcut treburile casnice?

5. Am participat la toate programările?

6. Cât de bine m-am trezit în fiecare zi?

Apoi, poți pune întrebări despre simptomele individuale care ți-au cauzat probleme, de exemplu:

7. Cum au fost vocile?

8. Am avut gânduri paranoice?

9. Am avut gânduri despre culori?

Activități precum administrarea medicamentelor sunt printre cele mai importante pentru recuperarea cu succes din schizofrenie și trebuie monitorizate îndeaproape. O mai bună înțelegere a stabilității diagnostice a acestei tulburări va îmbunătăți, de asemenea, clasificarea primelor episoade psihotice, cu beneficiile ulterioare pentru pacienți și familiile acestora, spun studiile științifice. În cadrul cercetărilor, domeniile rezultatelor sunt interconectate, iar predictorii relativ consecvenți ai unui rezultat mai slab includ antecedentele familiale de schizofrenie, debutul insidios, funcționarea premorbidă deficitară, severitatea simptomelor negative și durata psihozei netratate. Acordă întotdeauna atenție la ce anume îți declanșează simptomele. Unele activități, situații sau persoane pot părea să aibă un anumit efect. Roagă alte persoane să te ajute. Roagă-le să te anunțe dacă observă schimbări în dispoziția sau comportamentul tău atunci când te simți rău. Uneori, s-ar putea să nu recunoaștem acest lucru la noi înșine. Viața cu simptome de schizofrenie îți poate afecta uneori percepția despre sine. S-ar putea să-ți fie greu să te gândești la lucrurile care îți plac sau la ceea ce îți constituie identitatea. Încearcă să notezi lucrurile care îți plac sau de care îți amintești că îți plăceau înainte. Ar putea fi vorba de ascultarea unui anumit gen de muzică sau a podcasturilor, gătitul sau vizionarea unui film. Unele dintre aceste lucruri pot fi folosite ca tehnici de distragere a atenției de la simptome precum vocile și paranoia. Poți încerca diferite lucruri ca să vezi ce ți se pare util.

Grija față de bunăstarea ta fizică poate face diferența în modul în care te simți și poate ajuta la ameliorarea simptomelor. Acest lucru poate fi dificil atunci când simptomele sunt severe, dar încearcă să faci câte puțin și des, dacă poți. Făcând tot ce poți pentru a dormi suficient, a rămâne activ fizic și a mânca sănătos, simptomele pot fi mai ușor de gestionat.

