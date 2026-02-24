Acestea sunt cele două calități pe care un ruj de buze bun trebuie să le aibă: să arate perfect pe orice buze, să dureze atât de mult încât proprietara să nu își facă probleme că ar dispărea de pe buze când îi e lumea mai dragă.

Tehnici corecte de aplicare a rujului

Tehnici de aplicare a rujului

Există o serie de tips and tricks care te vor ajuta să aplici mai bine și mai corect rujul și pentru care vei fi mulțumită că le-ai auzit, învățat și folosit.

1. Pregătirea buzelor este un pas esențial peste care multe persoane din păcate sar deoarece nu îi înțeleg cu adevărat importanța. Sperăm să te convingem și pe tine cât de definitorie este pregătirea buzelor pentru procesul de machiaj.

Pașii prin care trebuie să treci sunt trei la număr și nu dificili: exfolierea buzelor cu un scrub pentru a elimina pielea uscată, aplicarea unui balsam hidratant și ștergerea excesului de balsam, dacă acesta există, chiar înainte de a aplica rujul, cu ajutorul unui șervețel. Având buzele netede și aplicarea rujului va fi mai uniformă, și fixarea acestuia va dura pentru mai mult timp.

2. Conturarea buzelor este mai mult un aspect estetic și anume te ajută să oferi un volum mai mare buzelor atunci când ai nevoie și un aliat de încredere dacă este să vorbim despre machiaj.

Ca să îl aplici corect, trebuie să alegi un creion sau în aceeași nuanță cu rujul sau puțin mai închis, aplică-l imediat deasupra sau dedesuptul liniei naturale a buzelor pentru a oferi volum, înainte de a aplica rujul. Apoi estompează creionul cu o pensulă sau cu degetul pentru a-i oferi o mai mare rezistență.

3. Aplicarea rujului este ultimul pas la care ajungi și aici sunt mai multe metode, în funcție de rezultatul pe care dorești să îl obții.

În caz că te grăbești, aplicarea direct din tub este cea mai rapidă metodă. Dacă însă ai mai mult timp la dispoziție, folosește o pensulă și rezultatul va fi asemănător unuia pe care îl ai și atunci când mergi la profesioniști. Iar, dacă îți dorești un efect mai deosebit, cum ar fi cel de blur, tapotează ușor buzele cu degetul și îl vei obține.

Trucuri pentru machiajul buzelor

Acum, că știi care sunt pașii pentru a arăta impecabil rujul pe buze, îți dăm câteva idei despre cum să faci să reziste mai mult pe buze, cum să oferi mai mult volum buzelor și care sunt unele dintre cele mai des întâlnite greșeli.

Pentru a crește rezistența rujului pe buze aplică înainte un corector sau un fond de ten, fixează rujul cu ajutorul unei pudre sau a unui spray, alege rujurile mate, deoarece este un fapt bine știut că țin mai mult sau pe cele care au în nume long lasting, nu aplica și un gloss deasupra rujului, dacă dorești ca acesta să țină mai mult timp.

Dacă vrei să oferi mai mult volum buzelor folosește nuanțe mai deschise în centru, aplică un pic de gloss tot în centrul buzelor și evită culorile închise dacă ai buzele foarte subțiri.

Cele mai des întâlnite greșeli când vine vorba despre rujul încep cu buzele nehidratate. Apoi, conturul îl faci mult mai închis decât restul buzelor și poate să ducă cu gândul la vulgar, aplici prea mult ruj și acest fapt creează un efect nedorit. De asemenea, poți să neglijezi colțul buzelor și efectul este unul de machiaj neterminat sau folosești un tip de ruj care nu este potrivit aplicării pe buzele tale.

Ca un ultim tip, machiajul cu produse profesionale este acum mult mai la îndemână datorită magazinelor care le aduc mai aproape de tine, ocazii de care ar trebui neapărat să profiți.

Sursa foto: unspash.com 

