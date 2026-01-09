Ca să te bucuri de succes la loto, de exemplu, mai întâi trebuie să bagi un bilet. Deci este necesar să-ți încerci norocul înainte de toate pentru a te bucura de succes. Norocul în cazul românilor e asociat și cu mici tradiții populare, dar și cu superstiții, pe care le-am moștenit din bătrâni, generații la rând. În această perioadă, de sfârșit de an, în multe locuri din România, credințele legate de noroc, bani și prosperitate se împletesc cu obiceiurile religioase, dar și cu superstiții, menite să aducă prosperitate pentru un an mai bun.

Care sunt cele mai cunoscute superstiții

Una dintre cele mai cunoscute superstiții este aceea că prima zi din an trebuie întâmpinată cu bani în buzunar. Se spune că dacă porți bani la Anul Nou, vei fi „plin” tot anul. Unii pun chiar o bancnotă nouă în portofel, pentru a simboliza câștigurile ce urmează să vină. Tot de bunăstare ține și ideea ca în ajunul Anului Nou să nu împrumuți nimic nimănui – nici bani, nici obiecte – pentru că altfel riști să „împrumuți și norocul”.

Un alt obicei popular este acela de a avea masa plină de bucate. Conform tradiției, dacă intri în noul an cu belșug pe masă, acesta se va menține până la următorul revelion. De aceea, multe familii includ în meniul de sărbătoare alimente considerate aducătoare de noroc: peștele, pentru că „alunecă” necazurile, sau strugurii, semn al abundenței.

Ce e bine să eviți de 1 ianuarie

Există și credința că trebuie să eviți să mături sau să arunci gunoiul pe 1 ianuarie. Se zice că astfel „dai afară norocul din casă”. În schimb, e bine să pornești anul făcând o mică ordine înainte de miezul nopții, marcând simbolic dorința de a începe cu un drum curat și deschis prosperității. Pentru cei care cred în gesturi simbolice, un alt detaliu important este îmbrăcămintea. Mulți români aleg să poarte ceva nou sau măcar o piesă roșie, considerată culoarea norocului și a energiei pozitive. Alții pun o monedă în pantof pentru a atrage câștiguri financiare în anul ce vine.

Toate aceste superstiții nu garantează, desigur, bogăția. Dar ele transmit un mesaj mai profund: că răbdarea, speranța și dorința de a face lucrurile mai bine sunt parte din felul în care românii privesc norocul.

Foto: pexels.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE