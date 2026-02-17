Deși fertilitatea este adesea percepută ca un dat care ține exclusiv de starea generală de sănătate, realitatea medicală arată că vârsta joacă un rol esențial în șansele de a obține o sarcină. După un vârf atins în jurul vârstei de 25 de ani, fertilitatea începe să scadă treptat, iar acest proces îi afectează atât pe femei, cât și pe bărbați.

Dr. Ioan Boleac, medic primar obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în fertilizare in vitro, explică pentru platforma punefreeze.ro de ce apar aceste schimbări și ce înseamnă ele, concret, pentru planurile reproductive.

”Odată cu înaintarea în vârstă, scade numărul de ovocite, pentru că fiecare femeie se naște cu o rezervă finită de ovocite, care se epuizează de-a lungul vieții, printr-un proces firesc de moarte celulară. Dacă stăm să facem un calcul, fetița, în burta mamei, în uterul mamei, la jumătatea sarcinii, la 20 de săptămâni de sarcină, are undeva între șase și șapte milioane de ovocite. La naștere, ea a rămas doar cu 1-2 milioane. Când a ajuns la pubertate, vârsta medie a pubertății fiind undeva la 12-13 ani, ea mai are 350.000-400.000. Iar dintre aceste ovocite vor fi alese să ovuleze doar 400-500 de-a lungul vieții. Deci, numărul scade constant de-a lungul vieții”, explică Dr. Ioan Boleac, care arată însă că odată cu scăderea numărului, scade și calitatea lor.

Potrivit specialistului, la o vârstă mai mică de 35 de ani, numărul de ovocite este de 15 pentru a avea șanse bune de obținere a sarcinii, în timp ce, la vârsta de 40 de ani, se recomandă congelarea a 35 de ovocite.

”Noi nu putem să apreciem calitatea ovocitelor, pe aceasta o vedem în cadrul unei proceduri de reproducere umană asistată, dar putem să apreciem numărul de ovocite și rezerva ovariană. Adică numărul de ovocite se apreciază printr-o ecografie, la care se numără foliculii propriu-zis, sau printr-o analiză de sânge, o analiză hormonală, un AMH, de exemplu. Și, pe baza acestora, putem să apreciem o scădere a rezervei ovariene. În principiu, vârsta optimă de prezervare a fertilității, de crioprezervare a ovocitelor, ar fi de 30-35 de ani”, a încheiat Dr. Ioan Boleac.

Suport al campaniei inițiate de Merck România – „Pune FREEZE pe momentul perfect”, primul program național de informare dedicat crioconservării ovocitelor -, platforma punefreeze.ro vine în întâmpinarea tuturor femeilor care doresc să-și prezerve fertilitatea, oferindu-le acces la detalii esențiale despre procedură.

