În Parlamentul României a fost lansată inițiativa „Viitor fără Gripă – Vaccinare antigripală pentru comunități sănătoase”, un demers național de conștientizare și schimbare de politică publică ce aduce în prim-plan rolul vaccinării antigripale la copii în prevenirea răspândirii gripei. Inițiativa își propune creșterea nivelului de informare, alinierea la bune practici europene și fundamentarea deciziilor pe dovezi, cu obiectivul de a apropia acoperirea vaccinală pediatrică de media Uniunii Europene (10%).

Viitor fără Gripă – Inițiativă națională de conștientizare și schimbarede politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii

De ce este importantă vaccinarea voluntară antigripală la copiii?

Copiii sunt principalii transmițători ai gripei, fiind de două–trei ori mai contagioși decât adulții și eliminând virusul pe o perioadă mai lungă, ceea ce amplifică transmiterea în gospodăriile multigeneraționale. Povara clinică este semnificativă: cele mai mari incidențe se înregistrează la grupele sub 15 ani, în special sub 5 ani, cu internări comparabile cu cele ale vârstnicilor; aproape jumătate dintre copiii spitalizați nu au comorbidități. În pofida acestui impact, acoperirea vaccinală pediatrică în România rămâne scăzută, în jur de 2,5% (la copiii cu vârsta între 2-19 ani), sub nivelul necesar pentru reducerea focarelor, a absențelor școlare și a presiunii asupra sistemului de sănătate. Dovezile și experiențele europene arată că prioritizarea imunizării pediatrice reduce transmiterea, severitatea și complicațiile gripei, producând economii la bugetul sănătății, iar recomandările recente întăresc direcția de acțiune bazată pe informare și acces echitabil la vaccinuri și vaccinare.

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
Recomandări
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Vaccinarea copiilor este un instrument de protecție comunitară și, totodată, o investiție inteligentă în sănătatea publică. Demersul nostru pune în centru informarea corectă și decizia publică bazată pe date, pentru ca părinții și autoritățile să aibă certitudinea că fiecare măsură luată are impact real asupra sănătății copiilor și a bunicilor din aceeași gospodărie. Vorbim despre reducerea focarelor în sezonul gripal, despre mai puține absențe de la școală și serviciu, despre presiune mai mică asupra sistemului de sănătate. Prin transparență, colaborare și consistență, putem transforma vaccinarea voluntară antigripală a copiiilor într-un pilon solid al politicilor de prevenție din România”, a declarat Prof. Dr. Alexandru Rafila, Președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

Imunizarea antigripală este cea mai eficientă intervenție pentru a limita răspândirea, complicațiile și costurile directe și indirecte asociate gripei. Estimativ, vaccinarea a șapte copii previne un caz de gripă, iar la scară populațională acest lucru se traduce în mii de îmbolnăviri evitate și resurse spitalicești folosite acolo unde sunt cu adevărat necesare. Mesajul către părinți este simplu: gripa nu este o răceală banală. Mesajul către factorii de decizie este la fel de clar: investiția în prevenție are cel mai bun randament atunci când se bazează pe dovezi și pe acces echitabil la informație”, a declarat Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, Președinte al Comisiei pentru Sănătate din Senatul României.

Avem o fereastră de oportunitate să schimbăm percepția despre gripă și prevenție. Datele ne arată clar că cei mici au cele mai mari incidențe și că aproape jumătate dintre copiii spitalizați nu au boli preexistente. De aceea, informarea riguroasă a părinților și a comunității, alinierea la recomandările europene și deciziile bazate pe evidențe trebuie să devină reflexul sistemului. ‘Viitor fără Gripă înseamnă protecția întregii familii, mai puține absențe de la școală și serviciu și un sistem de sănătate mai eficient. Este un demers deschis, transparent, care respectă opțiunile individuale și pune sănătatea copiilor pe agenda publică”, a declarat Prof. Univ. Dr. Victoria Aramă, Președinte al Societății Române pentru Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății.

„Școala este un pilon-cheie al comunității și un partener esențial în orice demers de conștientizare deoarece aici se  construiește încrederea prin educație, nu prin impunere. Cred ca este important să vorbim despre programe de informare: prezentări susținute de medici de familie și medici școlari, cu sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru părinți. Acestea ar putea clarifica mituri și pot să ofere informații bazate pe dovezi, crescând încrederea. De asemenea, infrastructura educațională și materialele standardizate de comunicare, într-un limbaj clar și accesibil, vor face informația ușor de înțeles și de diseminat. Astfel putem face prevenție reală. Un cadru interinstituțional coerent – între sănătate, educație, direcții de sănătate publică și inspectorate – va facilita nu doar informarea corectă, ci și măsurarea transparentă a progresului”, a declarat Alexandru-Mihai Ghigiu, Președinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților.

Inițiativa „Viitor fără Gripă” promovează un cadru de politici publice bazat pe colaborare între sănătate, educație și societatea civilă, cu protecția comunitară împotriva gripei ca obiectiv central. Direcțiile avansate includ consolidarea parteneriatelor interinstituționale, campanii de informare sezoniere și materiale educaționale standardizate, distribuția eficientă a informației către părinți, profesori și medici, precum și monitorizarea transparentă a progresului către ținte clare. În acest context, experiențele de succes din statele europene, inclusiv programele de conștientizare și recomandările orientate către copii și adolescenți, oferă repere utile pentru adaptarea locală.

Următorii pași ai demersului vizează consolidarea dialogului între autorități, mediul academic, profesioniștii din sănătate și educație, lansarea campaniilor de informare pentru sezonul gripal 2025–2026 și publicarea periodică a indicatorilor de progres. „Viitor fără Gripă – Vaccinare antigripală pentru comunități sănătoase” este susținut de parteneri instituționali și de profesioniști preocupați de prevenție, cu misiunea de a readuce vaccinarea antigripală la copii în centrul politicilor publice și al informării corecte, pentru a proteja familiile și comunitățile din întreaga țară.

Sursă foto:

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o mină de aur din Venezuela este complet inundată, ucigând 14 persoane: „Munceau pentru a-și câștiga existența”
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Scandalos ce s-a aflat acum despre șoferul de 20 de ani care a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni, în București. „Este o realitate juridică dureroasă, dar legală”
Unica.ro
Scandalos ce s-a aflat acum despre șoferul de 20 de ani care a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni, în București. „Este o realitate juridică dureroasă, dar legală”
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Un deținut de la Târgu Jiu a intrat în sistemul informatic al închisorii, a redus din pedepse și a furat bani din conturile altor condamnați
Știri România 10:49
Un deținut de la Târgu Jiu a intrat în sistemul informatic al închisorii, a redus din pedepse și a furat bani din conturile altor condamnați
Judecătorul de la ÎCCJ care a respins arestările din dosarul Nordis iese la pensie la 48 de ani și vrea să devină avocat
Știri România 10:35
Judecătorul de la ÎCCJ care a respins arestările din dosarul Nordis iese la pensie la 48 de ani și vrea să devină avocat
Parteneri
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Adevarul.ro
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
Fanatik.ro
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Unica.ro
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani
Viva.ro
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani

Monden

Bianca Păsat, primele declarații după despărțirea de Cornel: „ Nu mă simt confortabil”. Înțelegerea la care au ajuns de dragul copilului
Stiri Mondene 12:10
Bianca Păsat, primele declarații după despărțirea de Cornel: „ Nu mă simt confortabil”. Înțelegerea la care au ajuns de dragul copilului
Răspunsul oferit de Vlăduța Lupău când a fost întrebată dacă e însărcinată pentru a treia oară: „Așa s-a potrivit”
Stiri Mondene 11:50
Răspunsul oferit de Vlăduța Lupău când a fost întrebată dacă e însărcinată pentru a treia oară: „Așa s-a potrivit”
Parteneri
Emily Burghelea, mărturii emoționante despre nașterea fulger a celui de-al treilea copil: „Am fost la un pas să nasc în lift”
TVMania.ro
Emily Burghelea, mărturii emoționante despre nașterea fulger a celui de-al treilea copil: „Am fost la un pas să nasc în lift”
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
ObservatorNews.ro
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
GSP.ro
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
GSP.ro
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
Parteneri
Cutremur neobișnuit cu magnitudinea 4 în Satu Mare
Mediafax.ro
Cutremur neobișnuit cu magnitudinea 4 în Satu Mare
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
StirileKanalD.ro
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
«Și victima este vinovată» Titi AUR despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni
Redactia.ro
«Și victima este vinovată» Titi AUR despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
KanalD.ro
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit

Politic

PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Politică 14 oct.
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
Fanatik.ro
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită