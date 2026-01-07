Suspiciune de agresiune cauzatoare de moarte

Dramă în lumea sportului. Campionul mondial la caiac-canoe, Dudás Miklós, a fost găsit fără viață, pe 5 ianuarie, în locuința sa din Budapesta.

Poliția a exclus, inițial, unui act criminal, însă în cadrul autopsiei oficiale de urgență, „expertul a constatat leziuni la decedat al căror mecanism de producere poate fi clarificat în cadrul procedurii penale”.

Prin urmare, Departamentul de Protecție a Vieții din cadrul BRFK a dispus o anchetă împotriva unui autor necunoscut, sub suspiciunea de agresiune cauzatoare de moarte, potrivit unui comunicat al poliției.

Își pierduse tatăl și avea probleme cu soția

Viața lui Dudás Miklós fusese marcată de dificultăți personale, inclusiv pierderea tatălui său, care l-a afectat profund, și sprijinul oferit mamei sale, Klári, care se confrunta cu depresia după moartea soțului.

István, tatăl sportivului, a murit în februarie anul trecut. După o altercație într-o benzinărie, la care a participat și Miki, el primit lovituri atât de puternice încât a căzut la pământ, s-a lovit la cap și nu și-a mai recăpătat conștiența.

Klári se afla la fața locului când autoritățile au reușit să intre în apartament, spărgând ușa.

În ciuda încercărilor de a-și reconstrui viața, Dudás Miklós se confrunta cu dificultăți în relația sa cu Ivett, mama copiilor săi, Nara și Miló.

Deși relația părea să se fi îmbunătățit în octombrie 2025, în timpul competiției Sztárbox (vedete din Ungaria care participă la meciuri de box), circumstanțele în care trupul său a fost găsit indică o distanță între cei doi. Femeia nu stătea cu el și nici nu avea cheia de la apartament.

Miklós Dudás a participat la reality-show-ul Sztarbox, de la RTL Ungaria

Ivett a fost cea care a alertat autoritățile, îngrijorată că nu reușea să ia legătura cu el de câteva zile.

În ultimele luni, Miklós părea să fie pe punctul de a-și stabiliza viața. Potrivit unui prieten, el reușise să își normalizeze relația cu Ivett și obținuse un nou loc de muncă, profesor de fitness, chiar înainte de tragedie.

Baba, prietenul credincios

Un detaliu cutremurător al acestei povești este faptul că Baba, câinele său de rasă teckel, a rămas alături de stăpânul său chiar și după ce acesta și-a pierdut viața. Animalul de companie i-a vegheat trupul mai multe zile, până la sosirea autorităților.

Relația lui Miklós cu Baba era una specială, el referindu-se la câine drept „primul lor copil comun” cu partenera sa, Szigligeti Ivett. În 2017, Baba a devenit parte din familie, iar Miklós a fost atât de atașat de el încât a intrat în conflict cu un vecin care l-a agresat pe câine, ajungând ulterior să comită un act de vandalism din cauza furiei: a spart roțile mașinii vecinului.

