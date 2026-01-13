Contra campioanei mondiale și olimpice și a locului 4 la CM 2025

Naţionala României, antrenată de George Buricea, a fost repartizată în Grupa B, la Herning, alături de Danemarca, una dintre gazde, care a cucerit ultimele patru titluri supreme, Portugalia şi Macedonia de Nord. Meciurile se dispută în Jyske Bank Boxen.

Danemarca este campioana mondială şi olimpică și vicecampioana europeană, Portugalia a încheiat pe locul al patrulea Mondial şi a fost una dintre adversarele tricolorilor în preliminarii (28-24 pentru ai noștri, în meciul decisiv de la Constanța), iar Macedonia de Nord care a fost pe 17 la EURO 2024 şi pe 15 la CM 2025.

Programul meciurilor „tricolorilor”

Vineri 16 ianuarie, ora 19:00: România – Portugalia;

Duminică 18 ianuarie, ora 21:30: România – Danemarca;

Marți 20 ianuarie, ora 19:00: România – Macedonia de Nord.

Prima reprezentativă va juca pentru a patra oară la un turneu final continental (1994, 1996, 20024, 2026). Cea mai bună clasare, locul 9 din 12, în Spania (1996).

România a înfruntat Portugalia și la prima participare, ediția inaugurală găzduită chiar de lusitani (1994), și a câștigat cu 38-21. Din echipă a făcut parte și Alexandru Dedu, tatăl lui pivotului dinamovist Călin Dedu.

În meciurile de pregătire pentru turneul final, românii au cedat cu Ungaria (23-33, 9 ianuarie și 34-40, 10 ianuarie) și Italia (34-35, 6 ianuarie).

Dacă vrem să batem Macedonia de Nord și să facem două meciuri bune cu Portugalia și cu Danemarca, trebuie să eliminăm greșelile ușoare, graba, să menținem momentele în apărare și să avem poartă la înălțime. Și atunci vom avea o șansă – George Buricea, pentru WeLoveSport.

Lotul României pentru Campionatul European de handbal masculin 2026

Portari: Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda)

Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda) Extreme stânga: Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda)

Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda) Interi stânga: Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Dan Racoțea (Azoty Pulawy)

Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Dan Racoțea (Azoty Pulawy) Centri: Gabriel Cumpănici (Minaur Baia Mare), Daniel Stanciuc (Dinamo)

Gabriel Cumpănici (Minaur Baia Mare), Daniel Stanciuc (Dinamo) Interi dreapta: Cristi Ghiță (Potaissa Turda), Ionuț Stănescu Jr. (Wybrzeze Gdansk)

Cristi Ghiță (Potaissa Turda), Ionuț Stănescu Jr. (Wybrzeze Gdansk) Extreme dreapta: Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo)

Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo) Pivoți: Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Andras Szasz (Poli Timișoara)

Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Andras Szasz (Poli Timișoara) Apărători: Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara)

Pe parcursul Campionatului European, fiecare națională poate face până la 6 schimbări de jucători din lotul lărgit de 35 de jucători: 2 schimbări în runda preliminară, 2 în runda principală și 2 în fazele finale.

Grupele de la Campionatul European de handbal masculin 2026

Grupa A: Germania, Spania, Austria, Serbia;

Grupa B: Danemarca, Portugalia, Macedonia de Nord, România;

Grupa C: Franţa, Norvegia, Cehia, Ucraina;

Grupa D: Slovenia, Insulele Feroe, Muntenegru, Elveţia;

Grupa E: Suedia, Croaţia, Olanda, Georgia;

Grupa F: Ungaria, Islanda, Polonia, Italia.

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale.

Programul complet al meciurilor de la Campionatul European de handbal masculin 2026

15.01, 19.00

Grupa C: Franţa – Cehia

Grupa A Spania – Serbia

15.01, 21.30

Grupa A: Germania – Austria

Grupa C: Norvegia – Ucraina

16.01. 19.00

Islanda – Italia

Grupa B: Portugalia – România

Slovenia – Muntenegru

16.01, 21.30

Grupa B: Danemarca – Macedonia de Nord

Insulele Feroe – Elveţia

Ungaria – Polonia

17.01, 19.00

Grupa A: Austria – Spania

Croaţia – Georgia

Grupa C: Ucraina – Franţa

17.01, 21.30

Grupa C: Cehia – Norvegia

Grupa A: Serbia – Germania

Suedia – Olanda

18.01, 19.00

Grupa B: Macedonia de Nord – Portugalia

Muntenegru – Insulele Feroe

Polonia – Islanda

18.01, 21.30

Elveţia – Slovenia

Italia – Ungaria

Grupa B: România – Danemarca

19.01, 19.00

Grupa A: Austria – Serbia

Grupa C: Cehia – Ucraina

Olanda – Croaţia

19.01. 21:30

Grupa C: Franţa – Norvegia

Georgia – Suedia

Grupa A: Germania – Spania

20.01, 19.00

Grupa B: Macedonia de Nord – România

Montenegru – Elveţia

Polonia – Italia

20.01, 21.30

Grupa B: Danemarca – Portugalia

Slovenia – Insulele Feroe

Ungaria – Islanda

21.01, 19.00

Olanda – Georgia

21.01, 21.30

Suedia – Croaţia

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE