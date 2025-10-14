Jerry Jones a fost filmat arătând degetul mijlociu către un suporter al adversarului. Afaceristul a încercat să explice gestul ca fiind o neînțelegere.

„De fapt, am vrut să arăt degetul mare în sus”, a declarat el pentru postul de radio 105.3 The Fan din Dallas.

„A fost imediat după ultimul nostru touchdown și eram cu toții entuziasmați. Pur și simplu am făcut mișcarea greșită cu mâna”, a adăugat Jones.

Jones a insistat că nu a avut nicio intenție ostilă: „Dacă vreți, puteți să-i spuneți accident. Vorbesc serios”.

Un videoclip al incidentului s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.

Proprietarul Cowboys a mai spus că situația „a fost clarificată rapid”.

Jones este cunoscut ca unul dintre cei mai controversați proprietari de echipe din NFL. Stilul său direct și influența mare asupra deciziilor sportive generează în mod regulat titluri în presă.

În ciuda explicațiilor, NFL a decis să-l amendeze pe Jerry Jones cu 250.000 de dolari pentru gestul obscen făcut în public. Această sumă reprezintă o pedeapsă semnificativă, chiar și pentru un miliardar ca Jones.

Dallas Cowboys este una dintre cele mai valoroase francize sportive din lume. Sub conducerea lui Jones, echipa a câștigat de trei ori Super Bowl în anii ’90. Însă ultimul titlu datează din 1996, iar fanii așteaptă de mult timp un nou succes major.

Jones a cumpărat echipa în 1989 și a transformat-o într-o marcă globală.





