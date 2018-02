CSM București – Rostov Don, în Liga Campionilor la handbal feminin. Se joacă duminică, de la 18.00. ”Dăm tot ce putem”

CSM București – Rostov Don, în Liga Campionilor la handbal feminin. Se joacă duminică, de la 18.00.

CSM Bucureşti conduce grupa 1 principală a Ligii Campionilor, cu zece puncte, după ce a început în forţă a doua fază a grupelor, cu victorii contra lui Gyor şi Midtjylland.

Extrema Iulia Curea, autoare a 22 de goluri peă la Sala Polivalentă din Capitală, se anunţă greu, dar jucătoarele vor da totul pentru a se impune.

”Cred că, practic, e cel mai interesant meci al nostru jucat acasă acum. Este un meci greu cu siguranţă. Ele sunt deja de joi aici, dar o să dăm tot ce putem şi normal vrem să câştigăm. Cu ajutorul publicului, cu pregătirea foarte bună pe care o facem cu siguranţă că vom câştiga. În grupa asta, Rostov şi Gyor sunt cei mai puternici oponenţi ai noştri. Încredere avem oricum, nu doar pentru că suntem lidere, avem o echipă puternică, cu jucătoare foarte bune şi suntem un grup unit”, a declarat Iulia Curea înaintea antrenamentului de vineri.

ntru echipa de handbal CSM Bucureşti în acest sezon de Liga Campionilor, a opinat că meciul cu Rostov pe Don din grupa principală I, programat duminic

CSM Bucureşti ocupă primul loc în grupa principală I cu 10 puncte, urmată de Gyor şi Rostov pe Don, cu câte 8 puncte.

Iulia Curea a apreciat că echipa din Rusia are ca atuuri deplasarea foarte rapidă pe teren şi jocul pe contraatac: ”Sunt puternice în ce priveşte alergarea, au o repunere foarte rapidă, duc foarte multe mingi către poartă. Dar, cred că pe partea lor defensivă, în apărare, putem găsi punctul lor slab”, a spus Curea.

În privinţa alegerilor pentru preşedinţia FR de Handbal (14 februarie), Curea a precizat că se concentrează doar pe meciul de duminică: ”Cu siguranţă este un punct sensibil şi nu ne putem expune. Noi avem treabă doar cu CSM Bucureşti, doar cu echipa noastră. E un meci foarte important de Champions League şi atât”, a menţionat Iulia Curea.

Norvegianca Amanda Kurtovic, desemnată jucătoarea lunii ianuarie de EHF, a opinat că CSM Bucureşti trebuie să arate un spirit de luptă în toate meciurile pentru a ajunge în Final Four: ”Este un sentiment grozav să primesc acest premiu, dar joc alături de cele mai bune jucătoare din lume şi totul devine mai uşor. Sper să continui evoluţia mea bună şi să facem un meci bun duminică cu Rostov. Nu ne gândim la nimic decât la cele 2 puncte din Liga Campionilor. Va fi dificil, Rostov are o echipă fantastică, cu jucătoare fantastice, dar vom lupta, vom da totul să câştigăm. Trebuie să muncim greu în fiecare săptămână, să facem aceeaşi pregătire la fiecare meci, să ne concentrăm. E vorba de luptă în primul rând şi nu trebuie să ne relaxăm. Trebuie să luptăm toate cele 60 de minute în fiecare meci. E un drum lung, mai întâi trebuie să învingem în meciul de duminică şi apoi o vom lua pas cu pas”, a arătat Kurtovic, citată de agerpres.ro.

Helle Thomsen: ”Cred că va fi un meci încins, dar e bine că jucăm acasă”

”E bine că jucăm din nou acasă. Cred că Rostov are o echipă bună, cu multe jucătoare de valoare şi se anunţă un meci dificil pentru noi. Rostov joacă un handbal rapid, au jucătoare foarte rapide. Cred că va fi un meci aprig, dar e bine că jucăm acasă. Joacă bine şi în apărare şi în atac, dar şi noi avem o serie bună pe teren propriu. Va fi un joc antrenant şi aprig, dar e ok pentru că avem şi noi o echipă bună. E greu de spus dacă va fi cel mai dificil joc al nostru, pentru că am jucat şi cu Gyor, o echipă foarte bună. Cred că avem o grupă grea, cu echipe foarte bune şi e normal, pentru că joci în Liga Campionilor şi trebuie să joci împotriva echipelor bune. Avem o echipă puternică, dar când te uiţi la celelalte echipe, cum este Rostov, au multe staruri, la fel şi Gyor, aşa că avem o grupă puternică şi sper că duminică vom face un meci bun. Jucăm acasă şi nu trebuie să le oferim şanse de contraatac pentru că aleargă foarte bine”, a declarat Helle Thomsen înaintea antrenamentului de vineri.

Ea a apreciat că CSM Bucureşti are şanse la trofeu, dar primul pas este să se califice în Final Four: ” Nu cred că e dificil să antrenezi o echipă cu multe vedete. Dacă sunt probleme uneori e pentru că toată lumea vrea să câştige, eu la fel, aşa e lumea sportului. Putem câştiga Liga Campionilor, dar mai sunt şi alte echipe care pot câştiga. Sunt 6-7 echipe foarte puternice, dar noi trebuie să ajungem mai întâi în Final Four şi vom vorbi de vise după acest lucru”, a menţionat Thomsen.

Frafjord, jucătoarea săptămânii!

Marit Frafjord, pivotul echipei CSM Bucureşti, a fost desemnată, într-o anchetă EHF, jucătoarea săptămânii în Champions League, după jocul foarte bun pe care l-a prestat în confruntarea CSM Bucureşti – FC Midtjylland, când a marcat nu mai puţin de 8 goluri şi s-a dovedit decisivă în multe momente cheie ale partidei. Campioana en-titre a României la handbal feminin, CSM Bucureşti, a învins duminică, în deplasare, formaţia daneză FC Midtjylland, cu scorul de 31-26 (16-13) şi ocupă prima poziţie în grupă, cu 10 puncte.

Delegația rusă a sosit mai devreme la București, pentru ca jucătoarele să aibă timp de acomodare. Rostov Don susține pe 9 februarie, un antrenament la Sala Polivalentă (Calea Piscului nr 10), începând cu ora 17.30.

”Toată echipa CSM-ului este extrem de periculoasă, ne așteaptă un meci incredibil de greu. Am venit mai devreme pentru a ne reveni după un zbor foarte lung. Este un meci important, o bătălie mare. În momentul de față, ținând cont de problemele de la Gyor, CSM este cea mai puternică echipă”, a declarat antrenorul Frederic Bougeant, potrivit Telekom Sport.

”Cristina Neagu este cel mai periculos om al lor. Este o jucătoare foarte puternică și aruncă la fel de tare precum un barbat”, a spus si portărița braziliană Maysa Pessoa, fostă la CSM București, cu care a cucerit Liga Campionilor în 2016.

Citiți și Mayssa Pessoa recunoaște curajos: e lesbiană! Handbalista Mayssa Pessoa vorbește deschis despre orientarea ei sexuală | EXCLUSIV

Pe de altă parte, interul stânga francez Gnonsiane Niombla se va despărţi în vară de CSM Bucureşti. Presa din Franţa a anunţat că jucătoarea campioanei României a semnat pentru Metz. Handbalista în vârstă de 27 de ani este a doua jucătoare din Franţa care va părăsi clubul din Capitală în vară. Camille Ayglon Saurina a semnat deja cu Nantes.

Ultimele bilete pentru meciul de duminica, 11 februarie, ora 18:00 sunt disponibile pe http://www.eventim.ro/…/handbal-feminin-li…/performance.html

CLASAMENT, Grupa Principală I

1. CSM București 6 5 0 1 183: 147 10

2. Gyor 6 4 0 2 155: 137 8

3. Rostov 6 4 0 2 152: 138 8

4. NFH Nyk 6 2 0 4 153: 175 4

—————————————

5. Krim 6 2 0 4 147: 169 4

6. Midtjylland 6 1 0 5 133: 157 2

CLASAMENT, Grupa Principală II

1. Vardar 6 6 0 0 188: 150 12

2. Metz 6 4 0 2 152: 147 8

3. Ferencvaros 6 3 0 3 175: 166 6

4. Buducnost 6 3 0 3 154: 151 6

5. Bietigheim 6 1 0 5 150: 176 2

6. Thuringer 6 1 0 5 141: 170 2