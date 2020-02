De Cristian Otopeanu,

Pompiliu Popescu a povestit o întâmplare care a avut loc la Campionatul European din 2000, atunci când Adrian Mutu (21 de ani la acel moment) nu a mai putut sta departe de Alexandra Dinu (19 ani la acel moment), cea care avea să îi devină soție un an mai târziu.

Conform dezvăluirilor doctorului, Adrian Mutu s-a ”strecurat în camera de masaj” cu Alexandra Dinu.

„Am avut un episod interesant cu Mutu la Euro 2000. Era cu Alexandra Dinu și s-au strecurat, evident că pe ascuns, în camera de masaj. Nu s-a aflat povestea, dar eu și alții care, practic, stăteam 24 din 24 de ore între și pe lângă jucători, vedeam tot și vă spun că lucrurile așa au stat cu Mutu atunci”, a declarat Pompiliu Popescu, pentru Gazeta Sporturilor.