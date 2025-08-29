Cuprins:
Meciuri de top pentru FCSB în Europa League
Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Europa League.
FCSB va juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys şi Bologna şi în deplasare cu GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles.
Ordinea meciurilor și datele de disputare nu au fost încă stabilite, acest lucru urmează să fie anunțat de către UEFA!
Programul complet al celor de la FCSB
- FCSB – Feyernoord
- Dinamo Zagreb – FCSB
- FCSB – Fenerbahce
- Steaua Roșie – FCSB
- FCSB – Young Boys
- Basel – FCSB
- FCSB – Bologna
- Go Ahead Eagles – FCSB
Când se vor juca meciurile?
- Etapa 1: 24-25 septembrie
- Etapa 2: 2 octombrie
- Etapa 3: 23 octombrie
- Etapa 4: 6 noiembrie
- Etapa 5: 27 noiembrie
- Etapa 6: 11 decembrie
- Etapa 7: 22 ianuarie
- Etapa 8: 29 ianuarie
Răzvan Marin și Bogdan Racoviţan vor juca contra Craiovei
Universitatea Craiova şi-a aflat și ea adversarele din faza principală a Conference League. Printre adversare se numără două echipe cu români.
Oltenii vor înfrunta pe teren propriu Sparta Praga, Maina şi Noah. În deplasare, Universitatea Craiova va juca împotriva echipelor SK Rapid, AEK Atena şi Rakow.
La AEK este legitimat Răzvan Marin şi la Rakow joacă Bogdan Racoviţan.
Programul complet al celor de la U Craiova
- Rapid Viena – U Craiova
- U Craiova – Sparta Praga
- U Craiova – Mainz
- AEK Atena – U Craiova
- Rakow – U Craiova
- U Craiova – Noah
Când se vor juca meciurile?
- Etapa 1: 2 octombrie
- Etapa 2: 23 octombrie
- Etapa 3: 6 noiembrie
- Etapa 4: 27 noiembrie
- Etapa 5: 11 decembrie
- Etapa 6: 18 decembrie
