Meciuri de top pentru FCSB în Europa League

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Europa League.

FCSB va juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys şi Bologna şi în deplasare cu GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles.

Ordinea meciurilor și datele de disputare nu au fost încă stabilite, acest lucru urmează să fie anunțat de către UEFA!

Programul complet al celor de la FCSB

FCSB – Feyernoord

Dinamo Zagreb – FCSB

FCSB – Fenerbahce

Steaua Roșie – FCSB

FCSB – Young Boys

Basel – FCSB

FCSB – Bologna

Go Ahead Eagles – FCSB

Când se vor juca meciurile?

Etapa 1: 24-25 septembrie

Etapa 2: 2 octombrie

Etapa 3: 23 octombrie

Etapa 4: 6 noiembrie

Etapa 5: 27 noiembrie

Etapa 6: 11 decembrie

Etapa 7: 22 ianuarie

Etapa 8: 29 ianuarie

Răzvan Marin și Bogdan Racoviţan vor juca contra Craiovei

Universitatea Craiova şi-a aflat și ea adversarele din faza principală a Conference League. Printre adversare se numără două echipe cu români.

Oltenii vor înfrunta pe teren propriu Sparta Praga, Maina şi Noah. În deplasare, Universitatea Craiova va juca împotriva echipelor SK Rapid, AEK Atena şi Rakow.

La AEK este legitimat Răzvan Marin şi la Rakow joacă Bogdan Racoviţan.

Programul complet al celor de la U Craiova

Rapid Viena – U Craiova

U Craiova – Sparta Praga

U Craiova – Mainz

AEK Atena – U Craiova

Rakow – U Craiova

U Craiova – Noah

Când se vor juca meciurile?

Etapa 1: 2 octombrie

Etapa 2: 23 octombrie

Etapa 3: 6 noiembrie

Etapa 4: 27 noiembrie

Etapa 5: 11 decembrie

Etapa 6: 18 decembrie

