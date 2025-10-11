„Copilul teribil al fotbalului arădean”

„Bătrâna Doamnă, îndurerată: s-a stins marele Flavius Domide. Tristeţea cuprinde întreg Aradul în această zi de octombrie, după aflarea veştii că s-a stins din viaţă Flavius Domide. Fotbalist-simbol al UTA în anii 1960-1970, cel supranumit „Copilul teribil al fotbalului arădean” şi-a legat cariera de clubul roş-alb. E considerat liderul generaţiei care a adus pe malurile Mureşului ultimele două titluri naţionale, momentul Feyenoord sau primăvara europeană din 1972. A oferit mereu momente de magie pentru un public care l-a iubit. Şi pe care l-a iubit, la rândul lui”, se arată în mesajul clubului.

La Campionatul Mondial din Mexic 1970

Flavius Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 şi a devenit „pitic” al UTA pe când avea 11 ani. Crescut la juniori de Coco Dumitrescu, a fost rapid remarcat de Cibi Braun, antrenorul primei echipe la acea vreme. Odată pătruns în circuit, în timpul sezonului 1965-1966, avea să rămână piesă fixă în ofensivă şi favorit al tribunei până în anul 1979, spun reprezentanții clubului arădean.



A fost şi om de echipă naţională, parte inclusiv din trupa calificată la Campionatul Mondial din Mexic 1970.



După retragerea de pe gazon, a ocupat banca tehnică, mai întâi la Centrul de Copii şi Juniori al UTA, apoi secund şi principal al primei echipe. De numele lui se leagă revenirea UTA-ei pe prima scenă în anul 1993. Câţiva ani mai târziu, a acceptat poziţia de preşedinte, într-un moment greu de tot, pe când existenţa clubului era tot mai îngreunată de vremuri.

„Bătrâna Doamnă va spune povestea ta celor care vor veni!”

I-a rămas fidel clubului UTA pentru totdeauna, iar farmecul întâlnirilor de „old-boys”, cu fotbalişti sau antrenori de odinioară, l-a sporit de fiecare dată prin eleganţa-i cunoscută.

În 2016, a primit cea mai înaltă distincţie pe care o oferă conducerea oraşului, titlul de „Cetăţean de Onoare”.

„Iar în 2022, la puţine zile după ce împlinise 76 de ani, am avut cu toţii bucuria să îl vedem aplaudat la scenă deschisă de întreaga Arenă Francisc Neuman, când a dat lovitura de începere a meciului UTA – CS Mioveni. Odihneşte-te în pace, Flavius Domide! Bătrâna Doamnă va spune povestea ta celor care vor veni!”, au transmis reprezentanții UTA Arad.





