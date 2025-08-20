Acordul se întinde până la finalul sezonului competițional 2025-2026, cu opțiune de transfer definitiv la încheierea acestuia. „Marius, mult succes la noua echipă!”, au scris covăsnenii.

Marius Coman are 29 de ani, măsoară 1,85 m și vine să întărească compartimentul ofensiv al “Bătrânei Doamne”.

Marius Coman are două trofee în CV

A evoluat, printre altele, la CFR Cluj, Universitatea Cluj, CS Mioveni și Corvinul Hunedoara, iar în vara lui 2024 a semnat cu Sepsi.

În sezonul 2023-2024 a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Corvinului.

500.000 de euro este cota de piață a lui Coman, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com, acesta fiind al 17-lea transfer al arădenilor în această vară!

Marius Coman are în palmares un titlu de campion al României, alături de trupa din Gruia, dar şi o Cupă a României, cucerită în sezonul 2022-2023, pe vremea când evolua la Corvinul Hunedoara.

Poate debuta cu Steaua, în Cupa României

Tragerea la sorți pentru partidele din play-off-ul Cupei României, ediția 2025-2026, a avut loc marți, 19 august, la Casa Fotbalului. Echipele din Superligă intră în competiție, play-off-ul aducând meciuri interesante la start.

Corvinul – Farul Constanța

FC Voluntari – Csikszereda

Politehnica Iași – Petrolul

Steaua București – UTA Arad

Unirea Alba Iulia – FC Botoșani

Câmpulung-Muscel – Metaloglobus

Sănătatea Servicii-Publice – Unirea Slobozia

Agricola Borcea – FC Argeș

Băicoi – Gloria Bistrița

Sporting Liești – CS Afumați

Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

Dumbrăvița – Bihor Oradea

Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

Politehnica Timișoara – CS Dinamo

Șoimii Gura Humorului – Sepsi