Deși informațiile despre starea sa de sănătate sunt extrem de rare, un gest recent atribuit fostului campion din Formula 1 a fost interpretat ca un semn pozitiv, o mică rază de speranță pentru familia sa și pentru cei care nu au încetat niciodată să creadă într-o posibilă recuperare.

Michael Schumacher a semnat o cască de curse

Jurnalistul francez Stefan LHermitte, de la publicația LÉquipe, a vorbit recent despre o evoluție care a atras atenția lumii sportului. Potrivit acestuia, Michael Schumacher ar fi semnat o cască de curse pentru un eveniment caritabil, un gest considerat de mulți drept „un semn de viață” din partea celui care nu a mai apărut în public din anul 2013.

„Nu aș spune că se simte bine, dar poate că este puțin mai bine, pentru că, în esență, nu știm nimic sigur. Anul acesta, a semnat o cască pentru un eveniment caritabil. Nu știm dacă soția lui, Corinna, i-a ghidat mâna, dar este pentru prima dată când avem un semn pozitiv”, a declarat Stefan LHermitte pentru postul RTL.

Casca respectivă a fost semnată în sprijinul campaniei „Race Against Dementia”, inițiate de legendarul Sir Jackie Stewart, iar gestul a fost făcut cu ajutorul soției sale, potrivit celor de la Daily Mail. Deși nu se știe în ce măsură Michael Schumacher a fost conștient sau implicat activ, actul în sine a fost văzut ca o dovadă a existenței unei forme de comunicare sau cooperare, chiar și limitate.

De la accidentul petrecut în stațiunea Meribel, din Alpii francezi, Michael Schumacher, acum în vârstă de 56 de ani, a fost ținut departe de lumina reflectoarelor. Familia sa a ales să păstreze o discreție totală privind starea lui, motivând că fostul campion ar fi dorit ca viața sa privată să rămână protejată.

Fostul campion din Formula 1 nu ar mai putea vorbi

Jurnaliștii care au reușit să obțină informații rare despre el susțin că Michael Schumacher nu mai poate vorbi și are nevoie permanentă de îngrijire medicală. Reporterul german Felix Gorner declara anterior, pentru RTL, că fostul pilot „este complet dependent de îngrijitori și nu mai poate comunica verbal”, adăugând că doar „cel mult 20 de persoane” au acces la el.

În tot acest timp, familia sa a încercat să ducă o viață cât mai normală. Fiul său, Mick Schumacher, i-a urmat pașii în Formula 1, în timp ce fiica sa, Gina, a devenit mamă în aprilie, oferindu-le părinților săi primul nepot.

Chiar dacă recuperarea sa pare lentă și incertă, fiecare nou detaliu, oricât de mic, este primit cu emoție. Gestul semnării unei căști a fost interpretat de mulți ca o dovadă că, undeva în spatele tăcerii, Michael Schumacher încă luptă.

„Faptul că respiră, că poate avea mici interacțiuni cu familia e deja un motiv de speranță”, a încheiat Stefan LHermitte.

