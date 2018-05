Ligue 1 Franța, etapa 37. Luptă încinsă pentru Liga Campionilor și pentru retrogradare. În Franța, cu două etape înainte de finalul campionatului, doar două lucruri sunt clare: PSG e campioană, iar Metz e retrogradată.

Echipele de pe locurile 2, 3 și 4 se luptă pentru locurile de Liga Campionilor. Lyon are 75 de puncte, o urmează AS Monaco – cu 74 de puncte, iar Marseille are 73 de puncte.

Marseille, finalista din Liga Europa, deschide etapa astă-seară, cu o deplasare la Guingamp, formație fără griji. Lyon merge pe terenul celor de la Strasbourg, care trag tare să se salveze, iar AS Monaco joacă acasă, cu Saint Etienne.

Bătaie mare e și la retrogradare: Lille, Strasbourg, Toulouse și Troyes se luptă să scape de pozițiile 18 și 19.

Programul rundei

VINERI

Ora 21.45

Guingamp – Marseille 3-3 VIDEO

SÂMBĂTĂ

Ora 22.00

Amiens – Metz

Angers – Nantes

Bordeaux – Toulouse

Lille – Dijon

Monaco – Saint Etienne

Montpellier – Troyes

Nice – Caen

PSG – Rennes

Strasbourg – Lyon

