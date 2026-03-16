Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Incidentul a avut loc în timpul meciului din etapa a 23-a a campionatului croat de baschet, dintre echipele Kvarner 2010 Rijeka și KK Split.

În minutul 18 al partidei, la scorul de 48-47 pentru gazde, jucătorul american Demajeo Wiggins, pivotul echipei din Split, a fost protagonistul unui moment dramatic.

După ce a primit mingea sub coș, Wiggins a decis să finalizeze cu un slam-dunk. Momentul de glorie s-a transformat rapid într-un incident periculos.

Rămânând agățat de inel, structura de susținere a coșului s-a înclinat și, în câteva secunde, s-a prăbușit peste sportiv. Mai mulți jucători s-au ferit în ultima clipă.

Din fericire, sportivul a scăpat fără o accidentare gravă, „dar a fost la un pas de tragedie”, după cum a notat presa croată.

Până în acel moment, Wiggins se dovedise a fi cel mai bun jucător al echipei Split, reușind 14 puncte, 5 recuperări și 4 pase decisive.

Americanul a sosit în ianuarie de la Shenzhen, China. Pivotul care poate juca și extremă de forță are 2.06 metri și 109 kilograme și a schimbat numeroase cluburi în cariera sa, din Grecia, Cehia, Letonia, Bulgaria, Ungaria, Germania sau Spania.

Jocul a fost întrerupt timp de aproximativ 15 minute, timp în care s-a reușit repararea structurii panoului.

Meciul dintre Kvarmer, locul 10 din 12, cu 32 de puncte, și KK Split, locul 2, 40 de puncte, la 4 de liderul Zadar, s-a terminat 104-99.

Directorul Rijeka Sport, instituția care întreține facilitățile sportive din Rijeka, Igor Butorac, a anunțat că va cere despăgubiri de la KK Split.

„Nu am mai avut un astfel de caz. S-a întâmplat din cauza utilizării necorespunzătoare a coșului. Dacă o persoană se agață de coș în acest fel, este foarte posibil să se întâmple așa ceva, având în vedere greutatea sa. Verificăm activ toate echipamentele. Exclud orice posibilitate să existe o omisiune din partea noastră. În acest sens, vom vedea ce măsuri legale putem lua sau vom solicita despăgubiri de la KK Split pentru daunele aduse”, a declarat el.

Ca răspuns, cei de la KK Split au atașat un clip cu mai multe slam-dunk-uri ale lui Wiggins.

În imaginile de la sala din Rijeka, instalația pare că nu e prinsă bine cu lanțul de siguranță.

În FIBA și în NBA regula este similară: în principiu nu ai voie să te agăți de inel, dar există o excepție importantă. dacă este pentru a evita o accidentare (pentru a nu cădea peste alt jucător sau pentru a-ți menține echilibrul). Se consideră fault tehnic dacă: te agăți de inel intenționat sau prea mult timp, te balansezi de inel; o faci doar pentru spectacol. Decizia e la latitudinea arbitrilor.

