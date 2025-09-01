„Nu a fost intenția mea”

Piotr Szczerek, directorul executiv polonez al unei firme de pavaje, a declarat că a fost „convins” că vedeta tenisului, Kamil Majchrzak „i-a întins lui șapca”.

„Știu că am făcut ceva ce pare că aș fi luat în mod conștient un cadou de la un copil”, a scris el într-o declarație. „Nu asta a fost intenția mea, dar asta nu schimbă faptul că l-am rănit pe băiat și i-am dezamăgit pe fani.”

Videoclipul, filmat în timpul meciului lui Majchrzak de joi, îl arată pe jucătorul de tenis oferindu-i șapca unui copil, înainte ca Szczerek să pună mâna pe ea.

Videoclipul a fost distribuit masiv pe rețelele de socializare și a stârnit critici la adresa gestului făcut de Szczerek.

Și-a cerut scuze și i-a returnat șapca băiatului

Miilionarul în vârstă de 50 de ani a scris luni pe rețelele de socializare: „Aș dori să-mi cer scuze băiatului, familiei sale, precum și tuturor fanilor, dar și sportivului”.

El a adăugat că i-a returnat șapca băiatului și speră că aceasta a „reparat cel puțin parțial paguba produsă”.

Szczerek și soția sa, Anna, au fondat compania sa de pavaje Drogbruk în 1999, a relatat publicația poloneză Tenis Magazyn. Compania sponsorizează evenimente sportive și sportivi polonezi.

Cuplul și cei doi fii ai lor sunt jucători amatori de tenis care concurează în ligi locale și au găzduit-o pe jucătoarea poloneză de tenis Urszula Radwańska pe terenul lor.

„Evident a fost o confuzie”

Majchrzak, în vârstă de 29 de ani, care tocmai câștigase meciul împotriva lui Karen Khachanov, favoritul rus, când a avut loc incidentul, a declarat sâmbătă pentru New York Post că „evident a fost o confuzie”.

„Eram epuizat și entuziasmat după victorie. Am încercat să dau șapca, dar am ratat. Sunt convins că totul a fost o combinație de confuzie și emoții”, a spus sportivul.

Acesta s-a reunit cu băiatul în weekend, distribuind pe Instagram clipuri în care i-a oferit tânărului fan o șapcă și alte produse promoționale.

Un adult în toată firea a furat șapca unui copil

Incidentul a avut loc joi după-amiază, după victoria dramatică a sportivului în cinci seturi împotriva favoritului nr. 9, Karen Khachanov, potrivit imaginilor difuzate în direct.

În timp ce Majchrzak saluta publicul și oferea autografe lângă teren, acesta și-a scos șapca pentru a o dărui unui băiețel din tribune.

În acel moment, un bărbat care ținea o minge de tenis a smuls obiectul și l-a ascuns rapid în geanta soției sale. „Ce faci?”, a strigat copilul, uluit de gestul rușinos. Fără să-i pese de reacția băiatului, bărbatul a ignorat protestele și a întins o sticlă de apă către sportiv pentru un autograf suplimentar.





