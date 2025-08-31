Cuprins:
Sponsor al Federației poloneze de tenis
Ulterior, sportivul a confirmat că persoana implicată este milionarul polonez Piotr Szczerek, sponsor al federației de tenis din Polonia și director general al companiei de pavaje Drogbruk.
Majchrzak, care tocmai îl învinsese pe favoritul numărul nouă, Karen Khachanov, a declarat pentru The Post că inițial nu a realizat amploarea momentului: „Eram epuizat și entuziasmat după victorie. Am încercat să dau șapca, dar am ratat. Sunt convins că totul a fost o combinație de confuzie și emoții”.
Szczerek a fost filmat punând șapca în geanta soției sale, în timp ce copilul, pe nume Brock, protesta vizibil.
După ce imaginile au devenit virale, omul de afaceri și-a dezactivat conturile de social media și a fost aspru criticat de conaționali, fiind numit pe forumuri „escroc primitiv” sau „ticălos fără scrupule”.
Majchrzak s-a întâlnit cu puștiul păgubit
Potrivit lui Majchrzak, Szczerek a încercat ulterior să își repare greșeala, cerând datele de contact ale mamei copilului pentru a discuta direct cu familia.
Între timp, jucătorul de tenis a folosit „puterea internetului” pentru a-l găsi pe Brock și i-a oferit o nouă șapcă semnată, alături de mai multe suveniruri.
Un videoclip publicat de Majchrzak pe Instagram arată momentul emoționant al revederii cu tânărul fan, vizibil fericit să primească atenția și cadourile sportivului.
„Astăzi, după încălzire, am avut o întâlnire plăcută”, a scris Majchrzak, adăugând o fotografie cu Brock purtând cu mândrie șapca primită.
Astfel, ceea ce părea a fi un episod neplăcut s-a transformat într-o experiență memorabilă pentru copil, datorită gestului reparator al tenismenului.
