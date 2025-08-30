Incidentul a avut loc joi după-amiază, după victoria dramatică a sportivului în cinci seturi împotriva favoritului nr. 9, Karen Khachanov, potrivit imaginilor difuzate în direct.

Bărbatul l-a ignorat pe copil

În timp ce Majchrzak saluta publicul și oferea autografe lângă teren, acesta și-a scos șapca pentru a o dărui unui băiețel din tribune.

În acel moment, un bărbat care ținea o minge de tenis a smuls obiectul și l-a ascuns rapid în geanta soției sale. „Ce faci?”, a strigat copilul, uluit de gestul rușinos.

Fără să-i pese de reacția băiatului, bărbatul a ignorat protestele și a întins o sticlă de apă către sportiv pentru un autograf suplimentar.

Momentul în care un bărbat îi fură unui copil șapca dată de Kamil Majchrzak. Captură video

Majchrzak a cerut ajutorul ca să-l depisteze pe băiat

Inițial, Majchrzak nu a realizat ce se întâmplase și a continuat să dea autografe. Abia a doua zi și-a dat seama de incident, când a văzut imaginile.

„După meci nu am observat că șapca mea nu a ajuns la copil”, a scris jucătorul de 29 de ani pe Instagram, postând capturi de ecran cu micuțul dezamăgit. „Hei, mă puteți ajuta să-l găsesc pe băiat? Dacă el sau părinții lui văd acest mesaj, aștept un contact în privat”.

Postarea lui Kamil Majchrzak în care cerea sprijinul pentru găsirea copilului

La scurt timp, Majchrzak a anunțat că băiatul fusese găsit, declarându-se „impresionat de puterea internetului” și asigurându-i pe fani că are suficiente șepci pentru toată lumea.

Între timp, comunitatea online a condamnat vehement gestul bărbatului, catalogându-l drept „lipsit de bun-simț” și „dezgustător”. „A fura de la un copil este inacceptabil”, a scris un utilizator pe Reddit, în timp ce altul a comentat ironic: „Premiul pentru idiotul anului merge la…”.

