Incidentul a avut loc joi după-amiază, după victoria dramatică a sportivului în cinci seturi împotriva favoritului nr. 9, Karen Khachanov, potrivit imaginilor difuzate în direct.

Bărbatul l-a ignorat pe copil

În timp ce Majchrzak saluta publicul și oferea autografe lângă teren, acesta și-a scos șapca pentru a o dărui unui băiețel din tribune.

În acel moment, un bărbat care ținea o minge de tenis a smuls obiectul și l-a ascuns rapid în geanta soției sale. „Ce faci?”, a strigat copilul, uluit de gestul rușinos.

Fără să-i pese de reacția băiatului, bărbatul a ignorat protestele și a întins o sticlă de apă către sportiv pentru un autograf suplimentar.

Un adult în toată firea a furat șapca unui copil, primită de la tenismenul Majchrzak la US Open, iar internetul a pornit la vânătoare
Momentul în care un bărbat îi fură unui copil șapca dată de Kamil Majchrzak. Captură video

Majchrzak a cerut ajutorul ca să-l depisteze pe băiat

Inițial, Majchrzak nu a realizat ce se întâmplase și a continuat să dea autografe. Abia a doua zi și-a dat seama de incident, când a văzut imaginile.

„După meci nu am observat că șapca mea nu a ajuns la copil”, a scris jucătorul de 29 de ani pe Instagram, postând capturi de ecran cu micuțul dezamăgit. „Hei, mă puteți ajuta să-l găsesc pe băiat? Dacă el sau părinții lui văd acest mesaj, aștept un contact în privat”.

Cum arată Amara după ce punga de gaze a explodat și a aruncat flăcările la zeci de metri în aer
Recomandări
Cum arată Amara după ce punga de gaze a explodat și a aruncat flăcările la zeci de metri în aer
Un adult în toată firea a furat șapca unui copil, primită de la tenismenul Majchrzak la US Open, iar internetul a pornit la vânătoare
Postarea lui Kamil Majchrzak în care cerea sprijinul pentru găsirea copilului

La scurt timp, Majchrzak a anunțat că băiatul fusese găsit, declarându-se „impresionat de puterea internetului” și asigurându-i pe fani că are suficiente șepci pentru toată lumea.

Între timp, comunitatea online a condamnat vehement gestul bărbatului, catalogându-l drept „lipsit de bun-simț” și „dezgustător”. „A fura de la un copil este inacceptabil”, a scris un utilizator pe Reddit, în timp ce altul a comentat ironic: „Premiul pentru idiotul anului merge la…”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Elle.ro
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
gsp
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
GSP.RO
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
GSP.RO
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Avantaje.ro
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos

Alte știri

Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore. Negocierile cu el au durat 13 ore
Știri România 11:32
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore. Negocierile cu el au durat 13 ore
Caniculă de 37 de grade Celsius sâmbătă toată ziua, seara încep furtunile și vijeliile. Harta județelor afectate de avertizările meteo ANM cod galben
Știri România 11:08
Caniculă de 37 de grade Celsius sâmbătă toată ziua, seara încep furtunile și vijeliile. Harta județelor afectate de avertizările meteo ANM cod galben
Parteneri
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Adevarul.ro
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Cine este, de fapt, iubita lui Horațiu Moldovan. Detalii despre tânăra care i-a cucerit inima portarului naționalei României
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, iubita lui Horațiu Moldovan. Detalii despre tânăra care i-a cucerit inima portarului naționalei României
ANAF lovește puternic: Ce trebuie să știe românii care fac nunți sau botezuri în toamna 2025, surpriza pentru „darul la plic”
Financiarul.ro
ANAF lovește puternic: Ce trebuie să știe românii care fac nunți sau botezuri în toamna 2025, surpriza pentru „darul la plic”

Monden

Adrian Năstase, bunic pentru a treia oară. Corina și Mihnea au devenit părinții unui băiețel, căruia i-au ales un nume special
Stiri Mondene 11:14
Adrian Năstase, bunic pentru a treia oară. Corina și Mihnea au devenit părinții unui băiețel, căruia i-au ales un nume special
Cine e românca Loredana Salanță, care a făcut furori la Festivalul de Film de la Veneția. A strălucit printre starurile de la Hollywood
Stiri Mondene 10:01
Cine e românca Loredana Salanță, care a făcut furori la Festivalul de Film de la Veneția. A strălucit printre starurile de la Hollywood
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
ObservatorNews.ro
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm: „Ca să mă exprim elegant...”
GSP.ro
Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm: „Ca să mă exprim elegant...”
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
GSP.ro
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
Parteneri
Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal
Mediafax.ro
Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat
KanalD.ro
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat

Politic

Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Politică 10:32
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Mihai Chirica, răspuns șocant în ședința primăriei Iași: „Să vă duceți să hrăniți urșii. Sfatul meu este să fumați puțin și să beți puțin”
Politică 09:32
Mihai Chirica, răspuns șocant în ședința primăriei Iași: „Să vă duceți să hrăniți urșii. Sfatul meu este să fumați puțin și să beți puțin”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce spune Cristela Georgescu despre oamenii care merg la sală. Exercițiul banal pe care soția lui Călin Georgescu nu îl place deloc. ”Este tot un E”
Fanatik.ro
Ce spune Cristela Georgescu despre oamenii care merg la sală. Exercițiul banal pe care soția lui Călin Georgescu nu îl place deloc. ”Este tot un E”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile