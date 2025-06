La Campionatului Mondial al Cluburilor 2025 participă 32 de echipe de pe șase continente, alese în funcție de performanțele obținute în competițiile internaționale și de clasamentele pe coeficienți din perioada 2021-2024.

UPDATE 15 iunie 2025:

03.00 Grupa A (Hard Rock Stadium/ Miami): Al Ahly – Inter Miami 0-0 (Hard Rock Stadium/ Miami)

Inter Miami, echipa lui Leo Messi, Sergio Busquets și Luis Suárez nu a reușit să treacă de egiptenii de la Al Ahly, în meciul disputat acasă, pe Hard Rock Stadium. Africanii au avut un gol anulat pentru ofsaid și au ratat un penalty.Leo a avut o „transversală”, în prelungiri.

19.00 Grupa C (TQL Stadium/ Cincinnati): Bayern – Auckland City



22.00 Grupa B Rose Bowl Stadium/ Los Angeles): PSG – Atlético Madrid (meciul este arbitrat de Istvan Kovacs)

Grupele Campionatului Mondial al Cluburilor 2025

Grupa A:

Palmeiras (Brazilia)

FC Porto (Portugalia)

Al Ahly (Egipt)

Inter Miami (SUA)

Grupa B:

PSG (Franța)

Atletico Madrid (Spania)

Botafogo (Brazilia)

Seattle Sounders (SUA)

Grupa C:

Bayern (Germania)

Auckland City (Noua Zeelandă)

Boca Juniors (Argentina)

Benfica (Porugalia)

Grupa D:

Flamengo (Brazilia)

Esperance Sportive de Tunis (Tunisia)

Chelsea (Anglia)

Los Angeles FC (SUA)

Grupa E:

River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Japonia)

CF Monterrey (Mexic)

Inter Milano (Italia)

Recomandări Zonele din România cele mai expuse la inundații. Va exista un climat diferit în 50-100 de ani

Grupa F:

Fluminense (Brazilia)

Borussia Dortmund (Germania)

Ulsan HD (Coreea de Sud)

Mamelodi Sundowns (Africa de Sud)

Grupa G:

Manchester City (Anglia)

Wydad AC (Maroc)

Al Ain (Emiratele Arabe Unite)

Juventus (Italia)

Grupa H:

Real Madrid (Spania)

Al Hilal (Arabia Saudită)

CF Pachuca (Mexic)

Red Bull Salzburg (Austria)

Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în optimile de finală (A1-B2, B1-A2 etc.), după care vor urma sferturile, semifinalele și finala, toate acestea urmând să fie decise într-o singură manșă.

Se vor disputa 63 de meciuri în total, pe 12 stadioane din SUA, iar ultimul act va avea loc pe 13 iulie, pe MetLife Stadium din New York.

Campionatul Mondial al Cluburilor 2025, program

Duminică – 15 iunie 2025

03.00 Al Ahly – Inter Miami 0-0 (Hard Rock Stadium/ Miami)

19.00 Bayern – Auckland City (TQL Stadium/ Cincinnati)

22.00 PSG – Atlético Madrid (Rose Bowl Stadium/ Los Angeles)

Luni – 16.06.2025

01.00 Palmeiras – Porto (MetLife Stadium/ New Jersey)

05.00 Botafogo – Seattle Sounders (Lumen Field/ Seattle

22.00: Chelsea – León (Mercedes-Benz Stadium/ Atlanta)

Marți – 17.06.2025

01.00 Boca Juniors – Benfica (Hard Rock Stadium/ Miami)

04.00 Flamengo – Espérance (Lincoln Financial Field/ Philadelphia)

19.00 Fluminense – Borussia Dortmund (MetLife Stadium/ New Jersey)

22,00 River Plate – Urawa Red Diamonds (Lumen Field/ Seattle)

Recomandări Elena, o româncă din Irlanda de Nord, trăiește în teroare, cu valiza la ușă și luminile stinse pe timp de noapte: „Vor să mă facă să fug”

Miercuri – 18.06.2025

01.00 Ulsan HD – Mamelodi Sundows (Inter&Co Stadium/ Orlando)

04.00 Monterrey – Inter Milano (Rose Bowl Stadium/ Los Angeles)

19.00 Manchester City – Wydad Casablanca (Lincoln Financial Field/ Philadelphia)

22.00 Real Madrid – Al Hilal (Hard Rock Stadium/ Miami)

Joi – 19.06.2025

01.00 Pachuca – Red Bull Salzburg (TQL Stadium/ Cincinnati)

04.00 Al Ain – Juventus (Audi Field/ Washington)

19.00 Palmeiras – Al Ahly (MetLife Stadium/ New Jersey)

22.00 Inter Miami – Porto (Mercedes-Benz Stadium/ Atlanta)

Vineri – 20.06.2025

01.00 Seattle Sounders – Atlético Madrid (Lumen Field/ Seattle)

04.00 PSG – Botafogo (Rose Bowl Stadium/ Los Angeles)

19.00 Benfica – Auckland City (Inter&Co Stadium/ Orlando)

21.00 Flamengo – Chelsea (Lincoln Financial Field/ Philadelphia)

Sâmbătă – 21.06.2025

01.00 León – Espérance (GEODIS Park/ Nashville)

04.00 Bayern – Boca Juniors (Hard Rock Stadium/ Miami)

19.00 Mamelodi Sundows – Borussia Dortmund (TQL Stadium/ Cincinnati)

22.00 Inter Milano – Urawa Red Diamonds (Lumen Field/ Seattle)

Duminică – 22.06.2025

01.00 Fluminense – Ulsan HD (MetLife Stadium/ New Jersey)

04.00 River Plate – Monterrey (Rose Bowl Stadium/ Los Angeles)

19.00 Juventus – Wydad Casablanca (Lincoln Financial Field/ Philadelphia)

22.00 Real Madrid – Pachuca (Bank of America Stadium/ Charlotte)

Recomandări Ultimele calcule pentru noul Guvern: propunerea PNL care a făcut șah mat PSD. Cine se încălzește pentru ministere

Luni – 23.06.2025

01.00 Red Bull Salzburg – Al Hilal (Audi Field/ Washington)

04.00 Manchester City – Al Ain (Mercedes-Benz Stadium/ Atlanta)

22.00 Atlético Madrid – Botafogo (Rose Bowl Stadium/ Los Angeles)

22.00 Seattle Sounders – PSG (Lumen Field/ Seattle

Marți – 24.06.2025

04.00 Inter Miami – Palmeiras (Hard Rock Stadium/ Miami)

22.00 Porto – Al Ahly (MetLife Stadium/ New Jersey)

22.00 Benfica – Bayern (Bank of America Stadium/ Charlotte)

22.00 Auckland City – Boca Juniors (GEODIS Park/ Nashville)

Miercuri – 25.06.2025

04.00 León – Flamengo (Camping World Stadium/ Orlando)

04.00 Esperance – Chelsea (Lincoln Financial Field/ Philadelphia)

22.00 Mamelodi Sundows – Fluminense (Hard Rock Stadium/ Miami)

22.00 Borussia Dortmund – Ulsan HD (TQL Stadium/ Cincinnati)

Joi – 26.06.2025

04.00 Inter Milano – River Plate (Lumen Field/ Seattle)

04.00 Urawa Red Diamonds – Monterrey (Rose Bowl Stadium/ Los Angeles)

22.00 Juventus – Manchester City (Camping World Stadium/ Orlando)

22.00 Wydad Casablanca – Al Ain (Audi Field /Washington)

Vineri – 27.06.2025

04.00 Red Bull Salzburg – Real Madrid (Lincoln Financial Field/ Philadelphia)

04.00 Al Hilal – Pachuca (GEODIS Park/ Nashville)

Premii de un miliard de dolari

FIFA a pregătit un fond de premiere impresionant: un miliard de dolari va fi pus în joc, bani ce vor fi împărțiți între participare și performanță.

Cluburile din Europa primesc sume cuprinse între 12,81 și 38,19 milioane de dolari per club, în timp ce echipele sud-americane vor încasa câte 15,21 milioane.

Cluburile din America de Nord și Centrală, Asia și Africa vor primi câte 9,55 milioane de dolari, în timp ce Oceania va încasa 3,58 milioane pentru singura sa reprezentantă.

Fiecare victorie din faza grupelor va fi premiată cu 2 milioane de dolari, iar remizele vor aduce câte un milion;

va fi premiată cu 2 milioane de dolari, iar remizele vor aduce câte un milion; Calificarea în optimi va însemna un bonus de 7,8 milioane;

va însemna un bonus de 7,8 milioane; În sferturi, calificarea aduce 13,6 milioane de dolari;

calificarea aduce 13,6 milioane de dolari; În semifinale, echipele calificate vor primi câte 22 de milioane;

echipele calificate vor primi câte 22 de milioane; Finalista se va alege cu 30 de milioane;

se va alege cu 30 de milioane; Campioana va primi 40 de milioane de dolari.

Europa a câștigat ultimele 10 ediții, în vechiul format

Real Madrid a ridicat trofeul de 5 ori în ultimele 10 ediții ale Campionatului Mondial al cluburilor. De fapt, în ultimul deceniu, învingătoare au fost numai echipe europene:

2023 – Manchester City (4-0 cu Fluminense în finală)

(4-0 cu Fluminense în finală) 2022 – Real Madrid (5-3 cu Al Hilal)

(5-3 cu Al Hilal) 2021 – Chelsea (2-1 cu Palmeiras după prelungiri)

(2-1 cu Palmeiras după prelungiri) 2020 – Bayern Munchen (1-0 cu Tigres)

(1-0 cu Tigres) 2019 – Liverpool (1-0 cu Flamengo după prelungiri)

(1-0 cu Flamengo după prelungiri) 2018 – Real Madrid (4-1 cu Al Ain)

(4-1 cu Al Ain) 2017 – Real Madrid (1-0 cu Gremio)

(1-0 cu Gremio) 2016 – Real Madrid (4-2 cu Kashima Antlers după prelungiri)

(4-2 cu Kashima Antlers după prelungiri) 2015 – FC Barcelona (3-0 cu River Plate)

(3-0 cu River Plate) 2014 – Real Madrid (2-0 cu San Lorenzo)