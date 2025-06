„Inter a ales: Chivu este noul antrenor.! Eroul Tripletei din 2010 semnează mâine, contractul pe doi ani este gata”, a scris cotidianul roz.

Cristian Chivu a profitat de refuzul spaniolului Cesc Fabregas și ajunge pe banca interiștilor. Fostul fundaș al naționalei se va afla pe banca italienilor la startul Campionatului Mondial al Cluburilor. Milanezii vor debuta în competiție în noaptea de 17 iunie spre 18 iunie contra mexicanilor de Monterrey.

După plecarea lui Simone Inzaghi în Arabia Saudită (Al Hilal), pe lista „nerazzurilor” a mai fost și francezul Patrick Vieira, însă tehnicianul francez l-ar fi asigurat pe patronul Dan Șucu că nu pleacă de la Genoa.

În schimb. Chivu, asistat la negocieri de agentul Pietro Chiodi, a fost de acord să rezilieze cu Parma (13 meciuri, 3 victorii, 7 remize și 3 înfrângeri, a scăpat echipa de la retrogradare în sezonul trecut).

