Cu toate acestea, chiar înainte de meciurile din Liga Campionilor de săptămâna viitoare, PSG a pierdut trei jucători: Kvaratskhelia, Kang-in și Beraldo.

”Victimă a unei lovituri la tibie la începutul meciului de duminică împotriva lui Lens, Khvicha Kvaratskhelia a fost nevoit să părăsească terenul puțin înainte de minutul 30”, au scris cei de la L’Equipe.

Rapoartele inițiale sugerează că Kvaratskhelia suferă de o contuzie gravă la tibie, ceea ce l-ar putea forța să nu joace în meciul împotriva Atalantei din Liga Campionilor de săptămâna viitoare.

Este o nouă lovitură pentru PSG, care i-a pierdut deja pe Ousmane Dembélé și Désiré Doué din cauza accidentărilor din timpul pauzei pentru meciurile internaționale.

Paris Saint-Germain a câștigat Liga Campionilor sezonul trecut pentru prima dată în istoria sa, cu Gianluigi Donnarumma din Italia în poartă.

